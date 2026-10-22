SS 185, completati i lavori di messa in sicurezza tra Mazzarrà e Novara

Cinque aree di intervento distribuite lungo circa dieci chilometri, tra il km 7,500 e il km 17,900, per un costo di 6 milioni

Una strada più sicura e funzionale per i cittadini e per i collegamenti tra i centri del territorio. Sono stati presentati gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento completati da Anas sulla strada statale 185 “di Sella Mandrazzi”, nel tratto compreso tra i comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia.

All’incontro hanno partecipato il responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano, i sindaci dei Comuni interessati dai lavori e le autorità del territorio.

Con un investimento complessivo di quasi 6 milioni di euro, i lavori hanno interessato cinque aree di intervento distribuite lungo circa dieci chilometri, tra il km 7,500 e il km 17,900. Le opere hanno consentito di affrontare le criticità legate al dissesto idrogeologico e migliorare le caratteristiche del tracciato, lungo un’arteria che collega il versante tirrenico della provincia di Messina con quello ionico, fino a Giardini Naxos.

«Oggi restituiamo a questo territorio non soltanto una strada più sicura, ma anche tempo, opportunità e vicinanza. Nelle aree interne, infatti, un’infrastruttura efficiente significa un’ambulanza che raggiunge più rapidamente un ospedale, un ragazzo che arriva a scuola con maggiore facilità, una famiglia che si sposta per lavoro o per necessità e un’impresa che può continuare a investire senza sentirsi penalizzata dalla distanza – ha dichiarato Nicola Montesano, responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia –. La qualità della vita delle comunità che vivono questi territori si misura anche attraverso collegamenti sicuri e affidabili. È questo il valore del Masterplan della SS 185: realizzare infrastrutture che non lascino indietro nessuno, affinché la distanza non diventi mai abbandono».

Gli interventi hanno riguardato il consolidamento del corpo stradale e dei versanti, la realizzazione di nuove opere di sostegno e il potenziamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque. Sono stati inoltre eseguiti allargamenti della carreggiata, adeguamenti del profilo stradale, il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di nuove barriere di sicurezza e segnaletica.

Particolare attenzione è stata riservata all’inserimento delle opere nel paesaggio, attraverso interventi di ingegneria naturalistica e il rivestimento in pietra locale delle strutture di sostegno a vista, nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito della convenzione tra Anas e la Città Metropolitana di Messina, nel quadro del Patto per lo sviluppo, oggi Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana, con il concorso di risorse del Fondo Infrastrutture 2017.

Il completamento dei lavori rafforza la sicurezza e la funzionalità di un collegamento importante per la mobilità quotidiana delle comunità locali e per l’accessibilità dei centri dell’entroterra messinese.