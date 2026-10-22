Bambini archeologi per un giorno: ecco i laboratori archeo-didattici all’Antiquarium di Messina VIDEO

Simulazioni di scavo e conio dell’antica moneta di Zancle: l’iniziativa promossa da Archeoclub Area Integrata dello Stretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bambini archeologi per un giorno. Un’iniziativa promossa nell’ambito della riapertura al pubblico dell’Antiquarium e degli scavi archeologici di Palazzo Zanca. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Archeoclub Area Integrata dello Stretto. A raccontare le attività svolte dagli studenti degli istituti Salvo D’Acquisto e Albino Luciani è la presidente Rosanna Trovato.

“Gli alunni hanno partecipato a delle simulazioni di scavo, poi in un’altra sala hanno giocato a ricomporre i pezzi dell’oggetto ritrovato e infine hanno coniato una moneta”, racconta la presidente di Archeoclub.