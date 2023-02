Il Parco dei Nebrodi consegna Quade attrezzatura sciistica al Comune di Floresta - Tempostretto

Sottoscritto protocollo di collaborazione tra il commissario e il sindaco. L'obiettivo è permettereì ad un pubblico più vasto la partecipazione alle escursioni durante il periodo invernale

S. AGATA MILITELLO – Con un protocollo d’intenti sottoscritto nella sede del Parco dei Nebrodi tra il Commissario straordinario Giovanni Cavallaro e il sindaco di Floresta Antonio Stroscio sono stati consegnati formalmente il Quad e l’attrezzatura sciistica di proprietà dell’Ente. Scii di fondo e ciaspole passano quindi al Comune di Floresta per l’organizzazione delle passeggiate sulla neve mentre il quad garantirà l’assistenza necessaria in caso di emergenza. A determinare l’accordo, le finalità promozionali connesse al forte aumento delle presenze nel Comune di Floresta e permettere così ad un pubblico più vasto, la partecipazione alle escursioni durante il periodo invernale con l’osservazione degli spettacolari ambienti del Parco. Una fondamentale sinergia per ampliare quanto più possibile la fruizione e fornire un servizio a quanto scelgono i comuni del Parco dei Nebrodi per le loro passeggiate in natura commentano il Commissario straordinario Cavallaro e il sindaco Stroscio.