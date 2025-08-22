Il Pd: “Con il ponte solo propaganda da Meloni e Salvini”

Oggi a Messina la capogruppo alla Camera, Chiara Braga: "Su legalità, sviluppo e futuro del Mezzogiorno siamo alternativi al centrodestra"

MESSINA – “Un altro governo è possibile a livello siciliano e nazionale. Oggi a Messina lo ribadiamo: “Il ponte sullo Stretto non è la strada giusta. Si tratta di un’opera pericolosa e che non risolve i problemi del sud, né della Sicilia, né della Calabria. Solo propaganda da parte del governo Meloni e del ministro Salvini. Su legalità, sviluppo e futuro del Mezzogiorno, sanità pubblica siamo alternativi al centrodestra”. A ribadirlo, stamattina a Palazzo Zanca, la capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Chiara Braga. Con lei, il segretario provinciale del Pd di Messina Armando Hyerace, la deputata nazionale Maria Stefania Marino, il deputato regionale Calogero Leanza, la presidente provinciale Dem Valentina Martino, l’ex parlamentare Maria Flavia Timbro, il capogruppo a Palazzo Zanca Felice Calabrò, Laura Giuffrida e Roberto Saia. della segreteria provinciale.

Ha evidenziato la capogruppo Braga: “Con il disegno di legge sulle aree interne, prima firmataria della segretaria Elly Schlein, vogliamo contrastare l’obiettivo del centrodestra di far morire aree della regione e del Paese. Noi, invece, crediamo che si debba mettere al centro, in questa provincia e in tutto il territorio, il tema del lavoro contro abbandono e spopolamento. Noi pensiamo che ci sia bisogno d’infrastrutture nei piccoli centri, altro che dimensionamento scolastico, mentre il governo taglia fondi alle province. Continuità territoriale e accesso ai servizi essenziali sono fondamentali. Pensiamo alla sanità. In molte zone è in pericolo l’accesso al sistema sanitario nazionale. Per il Pd, occorre creare uno sviluppo che mantenga qui le persone. Opportunità di lavoro e d’impresa; finanziamenti specifici per le aree e l’investimento sui due vettori cruciali: sanità e scuola. Chi decide di lavorare nelle strutture sanitarie periferiche, ad esempio, deve essere sostenuto, a partire da una soluzione abitativa adeguata. Con la destra, gli investimenti nella sanità, in rapporto al Pil, sono al minimo storico”.

La capogruppo ha anche ribadito l’impegno nazionale del Pd contro la costruzione del ponte sullo Stretto. “Noi proponiamo un altro modello di sviluppo e sosterremo il partito messinese in questa battaglia per la tutela del territorio”.

Articoli correlati