Il Pd: “Si poteva evitare la decimazione degli alberi sul viale Giostra?”

I consiglieri Calabrò e Russo cbiedono un'urgente seduta di commissione e l'accesso agli atti tecnici. "I messinesi sono sconcertati"

MESSINA – 57 platani e lo choc per la loro rimozione. Dieci già tagliati e altri 47 in programma. Gli alberi abbattuti sul viale Giostra, lì dove c’è il cantiere del parcheggio d’interscambio, continuano a fare discutere. Ora il capogruppo Felice Calabrò e il consigliere comunale Alessandro Russo, del Partito democratico, chiedono di “convocare un’urgente seduta di commissione e l’accesso agli atti tecnici”.

Scrivono i consiglieri del Pd: “Le recenti vicende relative alla eliminazione sistematica di numerosi alberi presenti sul Viale Giostra, che stanno giustamente sollevando numerose preoccupazioni e proteste da parte dei cittadini, delle associazioni ambientalistiche e dello stesso V Consiglio circoscrizionale, meritano un urgente approfondimento da parte del Consiglio comunale”. Problemi sollevati anche dal presidente della V Municipalità Raffaele Verso, che ha chiesto chiarezza sull’eliminazione degli alberi.

Continuano Calabrò e Russo: “Questa mattina abbiamo presentato al competente assessore (Caminiti, n.d.r.) un’urgente richiesta di accesso a tutti gli atti tecnici (quali perizie o relazioni degli agronomi) in forza dei quali l’amministrazione si è determinata all’abbattimento. In particolare, riteniamo doveroso accertare se, sulla scorta di dati esclusivamente tecnici, l’abbattimento in questione fosse assolutamente necessario o non vi fossero, per comprovate ragioni di sicurezza, soluzioni alternative all’intervento”.

E ancora: “Abbiamo pure chiesto l’urgente convocazione della VI commissione consiliare, affinché in tale sede siano ascoltati gli assessori competenti, il dirigente del settore Ambiente del Comune di Messina e la Messina Servizi Bene Comune. Tutti dovranno spiegare pubblicamente le ragioni dell’abbattimento nell’alberatura e, conseguentemente, quali misure compensative intendono adottare”.

Concludono i consiglieri: “La cittadinanza sta osservando esterrefatta, domandandosi, e quotidianamente domandando a noi consiglieri, se gli alberi, i cui residui tronchi vengono fotografati e più volte ripresi da

servizi giornalistici, fossero effettivamente insicuri a tal punto da doversi abbattere. Un dubbio più che legittimo: le prime informazioni, comunicate dall’amministrazione nella recente conferenza stampa, appaiono non pienamente rispondenti alla richiesta di maggiore chiarezza che viene dalla città e che noi facciamo propria”.

Basile e Interdonato: “Non stiamo abbattendo ma sostituendo”

I 57 platani sono stati piantati più di 50 anni fa e si sta valutando la loro sostituzione con delle essenze più piccole. “Hanno problemi alle radici e al loro posto pianteremo alberature più consone a quel tratto di strada”, ha specificato la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato. “Non stiamo abbattendo ma sostituendo alberi. Non è una nostra volontà ma una necessità legata ad aspetti tecnici”, ha aggiunto il sindaco Federico Basile. Entrambi, inoltre, hanno sottolineato il numero di alberi sostituiti sul territorio cittadino e il numero di nuove alberature piantate a partire dal 2021.

Articoli correlati