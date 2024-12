“Il pesce spada e la ragazza”, un’opera che celebra Messina

L'opera, ricca di illustrazioni, racconta la bellezza dello Stretto

MESSINA – Davide Nostro, fisioterapista messinese, ha presentato la sua opera “Il pesce spada e la ragazza”, una fiaba delicata e suggestiva che ci trasporta nello Stretto di Messina. Il libro è composto da brevi testi accompagnati da disegni che raffigurano le meraviglie della nostra città. Le figure sono state realizzate da Martina Biondini, lasciati appositamente in bianco e nero per essere colorati.

Una narrazione delicata e fiabesca. Insieme alla editor Ambra Stancampiano l’autore ha dato vita ad un lavoro che vuole essere “un attimo di leggerezza ed un momento di riflessione”. Questo è stato reso possibile grazie ad un sogno che lo ha spinto a realizzare quest’opera, dalla sera alla mattina, in modo molto spontaneo. La passione per la scrittura di Davide Nostro vuole essere un esempio per chi vuole esprimere i propri sentimenti per “donare qualcosa di sé agli altri” in tempi come quelli di oggi in cui i valori dell’arte e della poesia possono fare la differenza e sensibilizzare le persone alla gentilezza del pensiero.

Ad incontrare l’autore anche il sindaco Basile, sottolineando l’importanza di iniziative come questa che valorizzano il territorio e promuovono la cultura. Davide Nostro, che da anni coltiva la passione per la scrittura, non intende fermarsi qui; sono già in cantiere nuovi progetti tra cui una raccolta di lettere e un’altra storia ambientata sempre nello Stretto.