Il ponte con l’elmetto non convince Bonelli, “fa acqua da tutte le parti”

Interpellanza urgente di Avs al ministro della Difesa: "Conferma la trasformazione della grande opera come elemento strategico militare?"

Interpellanza urgente sul ponte sullo Stretto in relazione al suo inserimento nel Military Mobility Action Plan 2024. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, e Luana Zanella interpellano il ministro della Difesa Guido Crosetto. In primo piano la deliberazione del Consiglio dei ministri, del 9 aprile 2025, con l’approvazione della relazione Iropi (Imperative reasons of overriding public interest). Tra i “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” anche quelli legati al miglioramento della mobilità militare a seguito della realizzazione del Ponte, la cui costruzione è stimata attorno ai 13,5 miliardi di euro.

Alcuni giorni fa Bonelli aveva sottolineato che già nel 1987 la Rivista Militare definiva “il ponte sospeso come la soluzione più vulnerabile dal punto di vista difensivo. Un’infrastruttura esposta ad attacchi da mare, cielo e terra, difficile da proteggere, facilmente individuabile dai radar e con costi di difesa elevatissimi”. In più, secondo l’esponente verde, bisognere rifare la progettazione per seguire i criteri Nato.

In generale, a Bonelli e Zanelli questa trasformazione del ponte come elemento strategico militare non convince. Si legge nell’interpellanza: “In un numero di «Rivista Militare» del luglio-agosto 1987 veniva pubblicato l’articolo «L’attraversamento stabile dello stretto di Messina – Il coefficiente D», nel quale si esprimevano valutazioni dal punto di vista della difesa e della difensività dell’opera e delle alternative tecniche, considerando il ponte sospeso di gran lunga la soluzione meno adatta e più vulnerabile: «[…] Il ponte sospeso presenta la maggiore vulnerabilità in quanto tutta l’infrastruttura è esposta ad ogni tipo di offesa condotta con vettori navali, aerei e missilistici ed ogni punto è vitale per la sopravvivenza. Nessun tipo di mascheramento elettronico è ipotizzabile per un bersaglio destinato a dare un’eco radar rilevabile da grandissima distanza anche con apparati non particolarmente sofisticati e, quindi, anche la protezione da attacchi condotti con mezzi non balistici obbligherebbe ad una sorveglianza continua di un’area vastissima di cielo, di mare e di terra. In ogni caso una consistente protezione antiaerea ed antimissile permanentemente attivata — e questo è probabilmente il costo maggiore, quello di esercizio — dovrebbe essere attuata con sistemi multipli aerei, missilistici e artigliereschi, posti a terra ed imbarcati. […] In ogni caso la soluzione “ponte sospeso” sembra davvero essere quella meno valida dal punto di vista della Difesa. Comporterebbe, infatti, rilevanti oneri per la realizzazione di un’efficace protezione»”.

“Le conclusioni della relazione Iropi sono contraddittorie”

Si legge ancora nell’interpellanza: “Sempre la relazione Iropi, al paragrafo 4 fornisce una breve e stringata analisi di alcune alternative progettuali dell’opera, ponendo a confronto mere ipotesi progettuali esclusivamente nel merito dei diversi tempi di percorrenza dell’attraversamento tra Sicilia e Calabria e concludendo in maniera apodittica che la soluzione Ponte sospeso a campata unica è l’unica a soddisfare i bisogni imperativi. minimizzando gli impatti ambientali, senza peraltro suffragare tale ultima asserzione con dati, analisi e valutazioni di merito”.

Per Bonelli e Zanelli, “la conclusione cui giunge la relazione Iropi appare peraltro omissiva e contraddittoria. Un apposito gruppo di lavoro, costituito presso la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, aveva redatto nel 2021 una Relazione per «La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina» la quale, oltre a riconsiderare le tipologie alternative (tunnel in alveo o subalveo), prendeva in esame una progettazione alternativa. Una progettazione per un ponte a più campate con differente localizzazione e tracciato, concludendo che tale alternativa appariva potenzialmente più conveniente di quella a campata unica”.

“Chiediamo a Crosetto se il ponte è inserito nel Military Mobility Action Plan 2024 dell’Unione europea”

In più, i parlamentari di Avs chiedono al ministro Crosetto conferma “che il Ponte è inserito nel Military Mobility Action Plan 2024 dell’Unione europea, quale ruolo centrale nel sistema della mobilità militare europea, e se il governo intenda far rientrare la spesa per la realizzazione del Ponte negli investimenti militari volti al raggiungimento della soglia del 5 per cento del Pil stabilita in ambito Nato.

Di certo, il riferimento strategico militare appare forzato e sembra un modo per “blindare” il progetto ponte, come abbiamo già evidenziato. In questo clima doppiamente impazzito, tra l’ambiente e gli scenari di guerra, mettere l’elmetto al ponte non può che inquietare.

