 Il Ponte nell'inchiesta Cuffaro, "nessun coinvolgimento diretto o indiretto dell'opera"

Il Ponte nell’inchiesta Cuffaro, “nessun coinvolgimento diretto o indiretto dell’opera”

Redazione

Il Ponte nell’inchiesta Cuffaro, “nessun coinvolgimento diretto o indiretto dell’opera”

Tag:

giovedì 06 Novembre 2025 - 18:15

La nota della Stretto di Messina Spa dopo la notizia che nell’inchiesta sull’ex presidente della Regione ci sarebbe anche il Ponte

“In relazione ad alcune affermazioni riportate dai media sull’indagine in corso per appalti legati alla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina non è a conoscenza di alcun coinvolgimento diretto o indiretto del ponte sullo Stretto di Messina”. Così la società in una nota diffusa alla stampa.

“Contestualmente esprime massimo sostegno e attenzione alle iniziative della Magistratura e delle Forze di Polizia, volte a prevenire e debellare qualsiasi tipo di ingerenza della criminalità nelle operazioni di realizzazione dell’opera”, prosegue la nota.

“Nostro compito realizzare il ponte nella massima trasparenza”

“Il compito affidato alla Stretto di Messina dal Parlamento e dal Governo è di realizzare il ponte nella massima trasparenza e legalità nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità delle opere. La continua e preventiva attività delle autorità inquirenti permette di agire in un contesto di piena sicurezza. Con anticipo sull’avvio della fase esecutiva, saranno sottoscritti Protocolli di legalità, conformemente alla normativa di riferimento, con l’obiettivo di evitare ogni potenziale forma d’infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata”, conclude la nota diffusa da Stretto di Messina Spa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, nasce a Sperone la prima oasi felina d’emergenza VIDEO
La parte fronte mare della Dogana sarà consegnata al Comune di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED