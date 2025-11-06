Il Ponte nell’inchiesta Cuffaro, “nessun coinvolgimento diretto o indiretto dell’opera”

La nota della Stretto di Messina Spa dopo la notizia che nell’inchiesta sull’ex presidente della Regione ci sarebbe anche il Ponte

“In relazione ad alcune affermazioni riportate dai media sull’indagine in corso per appalti legati alla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina non è a conoscenza di alcun coinvolgimento diretto o indiretto del ponte sullo Stretto di Messina”. Così la società in una nota diffusa alla stampa.

“Contestualmente esprime massimo sostegno e attenzione alle iniziative della Magistratura e delle Forze di Polizia, volte a prevenire e debellare qualsiasi tipo di ingerenza della criminalità nelle operazioni di realizzazione dell’opera”, prosegue la nota.

“Nostro compito realizzare il ponte nella massima trasparenza”

“Il compito affidato alla Stretto di Messina dal Parlamento e dal Governo è di realizzare il ponte nella massima trasparenza e legalità nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità delle opere. La continua e preventiva attività delle autorità inquirenti permette di agire in un contesto di piena sicurezza. Con anticipo sull’avvio della fase esecutiva, saranno sottoscritti Protocolli di legalità, conformemente alla normativa di riferimento, con l’obiettivo di evitare ogni potenziale forma d’infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata”, conclude la nota diffusa da Stretto di Messina Spa.