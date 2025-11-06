Inchiesta Cuffaro, nelle carte c’è anche il Ponte sullo Stretto

È nominato in un capitolo degli accertamenti sugli appalti pilotati nella sanità

ROMA – Ansa ha svelato che all’interno dell’inchiesta sull’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, con al centro il tema della sanità e gli appalti pilotati, ci sarebbe anche il Ponte sullo Stretto. È citato all’interno di uno dei capitoli degli accertamenti “pieno di omissis”, dedicato agli interessi suscitati dall’opera.

Chiesto l’arresto di Cuffaro e di altre 17 persone

Il tema centrale, però, resta la sanità. I pm della procura di Palermo, che hanno intercettato l’ex presidente, hanno chiesto l’arresto non soltanto di Cuffaro ma anche di altre 17 persone. Nelle intercettazioni ci sarebbero parole che dimostrano “l’influenza e l’ingerenza nella gestione strategica dei posti di maggiore responsabilità nel mondo della sanità regionale”.

Inchiesta Cuffaro, Romano si difende

Tra i 17 c’è anche Saverio Romano, ex ministro e ora deputato di Noi Moderati. L’ex ministro a Roma ha voluto raccontare la sua verità in una conferenza stampa spiegando di aver “letto su di me tante imprecisioni, cose non corrette, perché la procura di Palermo è incorsa non in un errore, ma in un orrore giudiziario. Nel merito non c’è nulla riferito a me che possa essere reato, nessuna intercettazione o promessa. Alcune persone parlano di me. Io non c’entro nulla con questa indagine”.