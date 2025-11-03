“Il ponte non si ferma”, direttivi e flash mob della Lega a Messina e Reggio

Oggi i leghisti in sessione straordinaria dopo lo stop della Corte dei conti. I segretari regionali Germanà e Mancuso: "Il governo lo ha ribadito. L'opera si farà"

MESSINA – “Non arretriamo perché dal Ponte sullo Stretto deriveranno occupazione e sviluppo. Il Ponte non si ferma. Il governo nazionale ha gia ribadito che l’opera si farà al di là del momentaneo stop dovuto all’inaspettata decisione della Corte dei conti. Stasera alle 19 si riuniranno in concomitanza i direttivi provinciali, in sessione straordinaria, della Lega di Messina e di Reggio Calabria per lanciare un segnale di positività. Questa importante occasione darà a Messina e Reggio Calabria l’opportunità di realizzare opere a latere attese da anni, a partire della stazioni della nuova metropolitana dello Stretto”. Lo affermano il segretari regionali della Lega Sicilia e Calabria, Nino Germanà e Filippo Mancuso, assieme ai coordinatori provinciali di Messina e Reggio Calabria: Davide Paratore, che è anche sindaco di Antillo, e il parlamentare regionale Peppe Mattiani, anticipando che “durante i lavori dei direttivi si terranno due distinti flash mob pro Ponte a Messina e Reggio Calabria”.

Continuano Germanà e Mancuso: “L’infrastruttura non è il Ponte di Salvini ma il Ponte degli Italiani. Il nostro leader ha lavorato con grande dedizione e impegno affinché ci fossero le condizioni per realizzarlo e per assicurarne la copertura finanziaria, elementi ineludibili anche davanti al parere della magistratura contabile. La Sicilia e la Calabria vogliono il Ponte per sperare in futuro in cui il Sud e le Isole non siano più isolati ed anzi diano la spinta alla crescita economica del Paese”.

