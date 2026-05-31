Il post voto a Barcellona, Città Aperta: “Saremo un’opposizione responsabile”

Il movimento, con due consiglieri eletti nel centrosinistra, augura buon lavoro alla sindaca Scolaro e avvia una riflessione sul futuro politico

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il movimento Città Aperta ragiona sulle elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto. Melangela Scolaro è la nuova sindaca e il movimento ragiona sul suo ruolo di opposizione, con due consiglieri eletti, dopo il sostegno al candidato del centrosinistra David Bongiovanni.

Scrive Città Aperta: “Desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare a David Bongiovanni, che ha condotto una campagna elettorale di alto livello, fatta di contenuti, serietà, presenza e rispetto. Un contributo importante che ha dato forza e credibilità all’intera coalizione. Desideriamo inoltre rivolgere un augurio di buon lavoro a Melangela Scolaro per il percorso amministrativo che si appresta ad iniziare che sappiamo essere molto complesso. Alla luce del risultato di quest’ultima tornata elettorale, riteniamo importante avviare una riflessione seria su ciò che è stato e, soprattutto, su ciò che sarà. Le elezioni non rappresentano soltanto un punto di arrivo, ma anche un momento utile per comprendere meglio la città, i suoi bisogni e le prospettive future verso cui orientare il nostro impegno politico e civico. Il risultato emerso dalle urne restituisce una città articolata, con sensibilità diverse e una forte domanda di partecipazione, cambiamento e attenzione ai problemi concreti del territorio”.

E ancora: “Va anche detto che questa campagna elettorale è stata caratterizzata, in molti momenti, da toni particolarmente alti, spesso urlati, e da forme di protagonismo esasperato tipiche dell’era dei social. Un approccio dal quale abbiamo consapevolmente provato a sottrarci, scegliendo invece il confronto sui contenuti, l’ascolto e la presenza concreta tra le persone. Riteniamo infatti che la politica debba mantenere rispetto per i cittadini e per i territori che vivono ogni giorno, evitando di trasformare il dibattito pubblico in una continua ricerca di visibilità personale. L’elezione di due consiglieri comunali di Città Aperta rappresenta per noi un risultato importante e significativo. A loro vanno i nostri complimenti e il nostro augurio di buon lavoro, nella consapevolezza della responsabilità che li attende dentro il Consiglio comunale”.

“Il nostro punto di riferimento è il programma e ci orienterà nell’impegno in Consiglio”

“Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso di tutti: dei candidati, degli attivisti, dei volontari, di chi ha dedicato tempo, energie, passione a questa campagna elettorale, ma soprattutto dei tanti cittadini che hanno deciso di accordarci fiducia. È una fiducia che sentiamo come un impegno serio e concreto verso la città. Città Aperta sarà una forza di opposizione attenta, rigorosa e coerente. Valuteremo con senso di responsabilità il grado di coinvolgimento che ci verrà riconosciuto nelle dinamiche amministrative, ma abbiamo una direttrice chiara dalla quale non intendiamo discostarci: quella rappresentata dal programma della nostra coalizione e dalle proposte che, nel tempo, continueranno a nascere dal lavoro del nostro gruppo politico. Saranno questi i riferimenti che guideranno ogni nostra scelta e ogni nostra iniziativa. A tutti i nostri sostenitori chiediamo di continuare a partecipare, proporre, supportare e condividere questo percorso dentro e fuori il Consiglio comunale. Città Aperta non è mai stata un progetto che vive soltanto durante le elezioni: è una comunità politica che cresce attraverso il confronto, l’impegno quotidiano e la partecipazione attiva dei cittadini”.

Foto dalla pagina David Bongiovanni sindaco.

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