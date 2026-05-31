Quartieri, 5 seggi a Sud chiama Nord nella III e IV Circoscrizione

L'exploit dei presidenti di ScN e la sola eccezione di Siracusano per il centrodestra. Ha 19 anni il consigliere di Municipalità più giovane

MESSINA – Sei presidenti dei Quartieri su sette a Sud chiama Nord. Il successo comunale di Federico Basile sindaco e delle liste al 57.16% confermato anche nelle Circoscrizioni, anche se ancora i dati risultano ufficiosi. Se poi questa volta avverrà finalmente la svolta del decentramento lo scopriremo solo vivendo.

Ecco i presidenti: Vincenzo Messina (I Circoscrizione), Davide Siracusano (II Circoscrizione), Natale Cucè (III Circoscrizione), Renato Coletta (IV Circoscrizione), Beatrice Belfiore (V Circoscrizione), Sacha Cardile (VI Circoscrizione) e Ninni Caprì (VII Circoscrizione). L’uscente Siracusano è l’unico del centrodestra. Tutti gli altri di sono di Sud Chiama Nord. Niente rielezione, e faranno i consiglieri, per i candidati presidenti uscenti Costa (I), Cacciotto (II), Verso (V) e Pagano (ora candidato alla VII).

Cucè e Coletta potranno contare su 5 consiglieri

I seggi si assegnano prima alla coalizione. Alla II Circoscrizione il neo presidente Cucè dovrebbe avere la maggioranza di ScN con 5 seggi. Al V la presidente Belfiore avrà della sua area 4 consiglieri su 9, con 4 per il centrodestra e uno del centrosinistra.

Alla IV Municipalità Coletta ha ottenuto 9735 voti e ha preso il 49 per cento, Cucinotta (centrodestra) il 29% e Cannavò (centrosinistra) il 22%. La coalizione di ScN 8576 voti e il 50,21%, con 5 seggi assegnati. Il 28,96% la coalizione di centrodestra, con due seggi. Il 20,83% il centrosinistra, con due seggi. Questa è l’ipotesi ma si attendono conferme.

Il più giovane consigliere e il veterano

Nella V Municipalità il 19enne Emanuele Maurotto, di Fratelli d’Italia, è il più giovane consigliere e ha preso più di 400 voti. Con 335 voti, invece, ritorna come consigliere, nella settima Circoscrizione, il veterano Mario Biancuzzo, del Partito democratico. “No al pedaggio al casello Pontegallo” è il suo slogan a supporto di una battaglia che conduce da molti anni.