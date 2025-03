“Il prete più amato d’Italia” a Fiumedinisi, incontro con don Cosimo Schena

Il sacerdote più seguito sui social incontra domenica i giovani della Diocesi di Messina

Viene definito “il prete più amato d’Italia”. Don Cosimo Schena incontra i giovani della Diocesi di Messina. Domenica 23 marzo, il prete più seguito in Italia sui social incontrerà i giovani nell’iniziativa “Restart: inizia dalla riconciliazione”. L’incontro si svolgerà presso il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi, offrendo “un’opportunità unica di dialogo e riflessione dedicata alle nuove generazioni”. Si legge nella presentazione: “Durante l’evento, Don Cosimo Schena affronterà temi profondi e significativi per i giovani, condividendo la sua esperienza e utilizzando le sue parole di ispirazione per promuovere un cammino di riconciliazione e rinnovamento interiore. Tutta la comunità è calorosamente invitata a partecipare. Questo incontro rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire valori importanti e rafforzare il legame con la propria spiritualità”.

In evidenza immagine dalla pagina Fb del prete.