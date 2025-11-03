Il progetto Way torna a Messina: sport e inclusione nelle piazze

Calendario di eventi diffusi per rafforzare la comunità e l'inclusione giovanile

MESSINA – L’iniziativa “WAY 2.0 – Welfare Activity for Young / Attività di benessere per i giovani: Sport e Inclusione” torna nelle strade e nelle municipalità di Messina con il format “Way on the Road”. Il progetto, promosso dalla Città e co-finanziato dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di trasformare le piazze in centri di incontro e condivisione, offrendo momenti di gioco e socialità a bambini, giovani e famiglie. Ogni attività mira a trasmettere valori educativi fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l’inclusione.

Un mese di inclusione diffusa

Il programma degli eventi è esteso e toccherà l’intero territorio cittadino, rafforzando il legame tra la comunità e i suoi spazi urbani. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Gli eventi prenderanno il via lunedì 3 novembre 2025 in Piazza Santa Margherita, per poi proseguire la stessa settimana mercoledì 5 novembre in Piazza Casa Pia e venerdì 7 novembre in Piazza del SS Rosario – Castanea.

La settimana successiva vedrà il tour toccare lunedì 10 novembre Piazza Tipoldo, mercoledì 12 novembre Piazza Salice e venerdì 14 novembre Piazza Zafferia. La carovana proseguirà poi in Piazza Camaro Superiore lunedì 17 novembre e a Piazza Ganzirri mercoledì 19 novembre.

Nel finale di novembre, il progetto si sposterà in Piazza Cumia Superiore venerdì 21 novembre, a Piazza San Vincenzo lunedì 24 novembre e a Piazza Santa Chiara Giostra mercoledì 26 novembre, concludendo il mese venerdì 28 novembre in Piazza San Filippo Superiore.

Gli ultimi appuntamenti si terranno all’inizio di dicembre: lunedì 1° dicembre in Piazza Matteotti, martedì 2 dicembre in Piazza Sperone e mercoledì 3 dicembre in Piazza Giampilieri. Il tour si concluderà ufficialmente venerdì 5 dicembre 2025 in Piazza Curcuraci.