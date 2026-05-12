 "Il ricorso della Reggina contro il Messina è inammissibile": la decisione del Tribunale

“Il ricorso della Reggina contro il Messina è inammissibile”: la decisione del Tribunale

Redazione

“Il ricorso della Reggina contro il Messina è inammissibile”: la decisione del Tribunale

martedì 12 Maggio 2026 - 17:33

Il tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, si è pronunciato nel pomeriggio. Confermata la decisione di inizio maggio

MESSINA – L’attesa per l’udienza in programma per oggi, 12 maggio, del Tribunale federale nazionale della Figc è finita. I giudici della sezione disciplinare hanno definitivamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Reggina contro il Messina. Resta, quindi, il risultato maturato sul campo e cioè la retrocessione dei giallorossi dopo il pareggio 0-0 nel playout contro il Ragusa.

A presiedere la sezione disciplinare è Carlo Sica. Vicepresidente e relatore Amedeo Citarella. Poi i componenti Monica De Vergori, Daniela Nardo, Maurizio Lascioli e il rappresentante dell’AIA Giancarlo Di Veglia. Le motivazioni sono attese tra circa 10 giorni.

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