 Il Team Scaletta chiude la stagione regolare vincendo il derby dello Stretto

Il Team Scaletta chiude la stagione regolare vincendo il derby dello Stretto

Simone Milioti

Il Team Scaletta chiude la stagione regolare vincendo il derby dello Stretto

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martedì 21 Aprile 2026 - 18:00

Le biancazzurre ne segnano sette a Reggio Calabria e concludono il campionato al quarto posto, prossimamente i playoff

Prova di carattere, maturità e consapevolezza per il Team Scaletta, che chiude la stagione regolare con una prestazione impeccabile, conquistando una vittoria netta e pesantissima ai fini della classifica. Le ragazze di coach Cernuto non sbagliano nulla in una sfida che valeva il quarto posto e rispondono presente nel momento decisivo.

Una vittoria che certifica il valore del Team Scaletta, capace di chiudere la stagione regolare al quarto posto con autorità e continuità. Ma il cammino non è ancora finito: ora si aprono le porte dei playoff per la Serie A. Primo appuntamento fissato per domenica 3 maggio alle ore 16:00 a San Giovanni in Fiore contro la Sangiovannese. Il treno continua a correre.

Gallinese – Team Scaletta 3-7

Sul difficile paquet di Reggio Calabria, le messinesi mostrano fin dalle prime battute maggiore sicurezza e serenità, imponendo il proprio gioco con autorità e senza lasciare margine di replica alle avversarie. A sbloccare il match è ancora una volta Marchetta, sempre più a sua agio sul campo calabrese, al terzo centro nelle ultime due trasferte reggine.

Lo Scaletta continua a spingere e trova il raddoppio con Manti, prima vicina al gol e poi fredda nel concretizzare una splendida triangolazione con Foti. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Firrincieli: prima salva su un pallone pericolosissimo, poi dà il via al contropiede che Foti trasforma con un destro preciso per lo 0-3.

Nella ripresa la Gallinese prova a cambiare ritmo affidandosi al power play, avanzando Cacciola. La mossa produce subito effetti: le calabresi sfiorano due volte il gol e poi accorciano con Stuppino su assist dell’estrema. Un momento delicato che avrebbe potuto riaprire la gara, anche alla luce dei precedenti, ma è ancora Foti a spegnere ogni timore con un potente destro da oltre trenta metri che vale il nuovo +3.

La reazione della Gallinese è immediata e arriva il 2-4, frutto di una sfortunata deviazione proprio di Foti nella propria porta. Le ospiti però non si scompongono: Firrincieli si conferma protagonista assoluta, intercetta un’azione pericolosa e trova il gol dalla propria area, riportando tranquillità.

La numero 17 è incontenibile e firma anche la doppietta personale con un’altra azione fotocopia: recupero e contropiede vincente per il 6-2. Il match ormai è indirizzato e lo Scaletta dilaga ancora con Manti, che dalla distanza firma il settimo gol e il sedicesimo personale in campionato, record assoluto per una giocatrice dello Scaletta in una singola stagione nazionale. Nel finale c’è spazio solo per il definitivo 7-3 firmato Siclari.

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