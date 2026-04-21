Il Team Scaletta chiude la stagione regolare vincendo il derby dello Stretto

Le biancazzurre ne segnano sette a Reggio Calabria e concludono il campionato al quarto posto, prossimamente i playoff

Prova di carattere, maturità e consapevolezza per il Team Scaletta, che chiude la stagione regolare con una prestazione impeccabile, conquistando una vittoria netta e pesantissima ai fini della classifica. Le ragazze di coach Cernuto non sbagliano nulla in una sfida che valeva il quarto posto e rispondono presente nel momento decisivo.

Una vittoria che certifica il valore del Team Scaletta, capace di chiudere la stagione regolare al quarto posto con autorità e continuità. Ma il cammino non è ancora finito: ora si aprono le porte dei playoff per la Serie A. Primo appuntamento fissato per domenica 3 maggio alle ore 16:00 a San Giovanni in Fiore contro la Sangiovannese. Il treno continua a correre.

Gallinese – Team Scaletta 3-7

Sul difficile paquet di Reggio Calabria, le messinesi mostrano fin dalle prime battute maggiore sicurezza e serenità, imponendo il proprio gioco con autorità e senza lasciare margine di replica alle avversarie. A sbloccare il match è ancora una volta Marchetta, sempre più a sua agio sul campo calabrese, al terzo centro nelle ultime due trasferte reggine.

Lo Scaletta continua a spingere e trova il raddoppio con Manti, prima vicina al gol e poi fredda nel concretizzare una splendida triangolazione con Foti. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Firrincieli: prima salva su un pallone pericolosissimo, poi dà il via al contropiede che Foti trasforma con un destro preciso per lo 0-3.

Nella ripresa la Gallinese prova a cambiare ritmo affidandosi al power play, avanzando Cacciola. La mossa produce subito effetti: le calabresi sfiorano due volte il gol e poi accorciano con Stuppino su assist dell’estrema. Un momento delicato che avrebbe potuto riaprire la gara, anche alla luce dei precedenti, ma è ancora Foti a spegnere ogni timore con un potente destro da oltre trenta metri che vale il nuovo +3.

La reazione della Gallinese è immediata e arriva il 2-4, frutto di una sfortunata deviazione proprio di Foti nella propria porta. Le ospiti però non si scompongono: Firrincieli si conferma protagonista assoluta, intercetta un’azione pericolosa e trova il gol dalla propria area, riportando tranquillità.

La numero 17 è incontenibile e firma anche la doppietta personale con un’altra azione fotocopia: recupero e contropiede vincente per il 6-2. Il match ormai è indirizzato e lo Scaletta dilaga ancora con Manti, che dalla distanza firma il settimo gol e il sedicesimo personale in campionato, record assoluto per una giocatrice dello Scaletta in una singola stagione nazionale. Nel finale c’è spazio solo per il definitivo 7-3 firmato Siclari.