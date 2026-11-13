Il Teatro Antico di Taormina si illumina per le visite anche dopo il tramonto

Iniziativa del Parco Archeologico e della Fondazione Taormina Arte

TAORMINA – Visite al Teatro Antico anche dopo il tramonto, grazie ad un intervento sinergico del Parco Archeologico Naxos Taormina e della Fondazione Taormina Arte. Il nuovo sistema di illuminazione consente di garantire la continuità delle visite, offrendo al pubblico la possibilità di attraversare gli spazi del complesso archeologico e di apprezzarne l’architettura anche dopo il calare del sole.

“La possibilità di visitare il Teatro Antico anche dopo il tramonto rappresenta un valore aggiunto per l’offerta turistica di Taormina e dell’intero territorio – ha dichiarato Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo –. La destagionalizzazione passa anche attraverso iniziative concrete come questa, che arricchiscono le opportunità di visita nei mesi autunnali e invernali, offrendo ai turisti un’esperienza ulteriore. Il Teatro Antico, nelle ore serali, acquista un fascino diverso, una suggestione particolare che permette di riscoprire uno dei nostri luoghi simbolo sotto una luce nuova”.

“Bene la collaborazione tra istituzioni, perché lavorare insieme dà sempre buoni frutti – ha detto invece Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana –. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale passa anche attraverso la promozione turistica e, allo stesso tempo, valorizzare le nostre opere d’arte e i nostri parchi significa dare forza al turismo in Sicilia”.

L’intervento mette in evidenza il patrimonio di competenze tecniche e professionali maturato da TaoArte in oltre quarant’anni di attività, un’esperienza consolidata nell’organizzazione e nella realizzazione di grandi eventi culturali e di spettacolo, oggi messa a disposizione anche delle esigenze di fruizione del sito archeologico.

“La nostra esperienza, maturata attraverso decenni di produzioni e allestimenti al Teatro Antico – sottolinea Bernardo Campo, commissario straordinario di TaoArte – rappresenta una risorsa che contribuisce concretamente alla valorizzazione del monumento anche al di fuori della stagione degli spettacoli. Garantire l’illuminazione nelle ore in cui viene meno la luce naturale significa mettere questo patrimonio di conoscenze al servizio dei visitatori e del territorio”.