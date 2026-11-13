Messina. Gioveni: “Asili inaugurati mesi fa e ancora chiusi”. La replica dell’assessora Calafiore

Il capogruppo di FdI aveva presentato un'interrogazione sulle strutture del rione Taormina, di Serri Sperone e via Brasile. La componente della Giunta Basile ha risposto facendo il punto

MESSINA – “Prima le inaugurazioni in pompa magna, le fotografie di rito e gli annunci alla città, poi il silenzio e, soprattutto, le porte ancora chiuse. È quanto sta accadendo a Messina con tre nuove strutture destinate ad asili nido, quelli del rione Taormina e di Serri Sperone (consegnati a febbraio) e quello di via Brasile (consegnato a maggio), che risultano appunto, a distanza di mesi, ancora privi di bambini e quindi non operativi”. A sollevare la questione nei giorni scorsi è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, con un’interrogazione al sindaco Basile, agli assessori competenti e agli uffici comunali.

“Oltre al mancato servizio – ha aggiunto il consigliere – c’è anche un altro aspetto che non può essere sottovalutato: lasciare per mesi strutture pubbliche nuove e inutilizzate significa esporle al rischio di deterioramento, danneggiamenti e atti vandalici, vanificando risorse economiche e sacrifici amministrativi che dovrebbero invece tradursi in servizi”.

Gioveni ha chiesto all’Amministrazione di “attivare immediatamente tutte le procedure amministrative e tecniche ancora necessarie per consentire l’apertura dei tre asili, verificando eventuali adempimenti relativi ad agibilità, collaudi, autorizzazioni, arredi e dotazione di personale”.

Calafiore: “Conclusione lavori non significa piena fruizione”

L’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore ha replicato oggi all’interrogazione: “Occorre innanzitutto precisare che a febbraio, per gli asili di Rione Taormina e Sperone Serri, e a maggio, per quello di via Brasile, l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuta conclusione dei lavori e non la consegna delle strutture ai fini della loro effettiva fruizione. Come lo stesso consigliere ricorda, al fine di mettere in funzione le suddette opere, una volta conclusi i lavori, è necessario svolgere le attività tecniche di collaudo delle opere ed allaccio ai pubblici servizi, oltre che prevedere la fornitura di arredi funzionali all’utilizzo degli spazi”.

La situazione delle tre strutture

“Per l’asilo di via Brasile, una volta completate le fasi di allacci e collaudo si procederà all’acquisto degli arredi, per consentirne l’apertura entro il 2027”, ha spiegato Calafiore, aggiungendo che “per l’asilo di Rione Taormina sono ad oggi completate tutte le suddette fasi ed è in corso l’iter autorizzativo ai fini della fruizione finale dell’opera che consentirà a breve l’apertura del nuovo plesso”.

“Per l’asilo di Sperone Serri – ha continuato l’assessora – sono state concluse tutte le suddette fasi ed i locali sono già dotati di arredi. In atto il plesso è utilizzato temporaneamente dall’IC Evemero da Messina per funzioni analoghe, in quanto a causa di un incendio verificatosi nel marzo 2026 la sede principale “Città di Firenze” non è utilizzabile. Attualmente i lavori sono terminati, così come il collaudo, quindi deve essere fatto il trasloco”.