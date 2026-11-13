Droga e telefonini in carcere, la difesa degli agenti penitenziari

Sono in pochi a parlare, il giorno dopo il blitz con 36 arresti di Carabinieri e Polizia Penitenziaria

Messina – E’ stata una lunga serie di “mi avvalgo della facoltà di non rispondere” quella che il giudice per le indagini preliminari Nunzio De Salvo si è trovato davanti, alla prima tornata di interrogatori di garanzia seguiti ai 36 arresti di ieri. Il Giudice che ha autorizzato i provvedimento cautelari aveva convocato poco più di una decina tra detenuti e agenti penitenziari, accompagnati dai difensori, e la gran parte di loro ha deciso di tacere.

Qualcuno ha parlato

Ha parlato per esempio Alessio Papale, un nome noto alle forze dell’ordine perché considerato referente dello spaccio e il traffico di droga in città, soprattutto per la zona di Giostra. Assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro, Papale si è difeso sostenendo di non avere nulla a che fare con la coca, la marijuana e il crack che, hanno scoperto Carabinieri e Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria, per anni sono regolarmente entrate nel penitenziario messinese. A chiamarlo in causa sono alcuni detenuti che, spaventati dal clima che si era creato all’interno del carcere, hanno deciso di svelare alcuni retroscena agli investigatori.

La difesa dell’agente penitenziario

Ha risposto a tutte le domande del giudice anche Domenico Campanella, difeso dall’avvocato Tino Celi. L’agente penitenziario addetto al magazzino è, per la Procura, una delle principali leve che ha permesso al clan Lo Duca di Messina di tenere in scacco il carcere per anni, o almeno ha consentito ai mafiosi messinesi e catanesi di potersi concedere molti “lussi”, malgrado la detenzione, a cominciare dalla disponibilità di droga, per sé e per spacciarla all’interno del carcere, e di telefonini per comunicare tra carceri diversi e con l’esterno. All’interrogatorio di garanzia ha spiegato la sua posizione e si è difeso strenuamente, negando di aver commesso i reati che la Procura gli contesta.

Interrogatori di garanzia anche domani

Gli interrogatori proseguono domani e rappresentano il primo confronto concreto tra il giudice e gli indagati per traffico di droga, associazione mafiosa, corruzione e altri reati, commessi tra le mura del carcere di Gazzi tra il 2022 e il 2025. Non è escluso che anche domani la gran parte degli arrestati detenuti preferisca tacere, in questa fase. Il blitz di Carabinieri e Polizia Penitenziaria è scattato il 12 novembre dopo una lunga e complessa indagine, che ha rivelato quanto fosse “pervicace” – per usare la definizione del procuratore capo Antonio D’Amato, la condotta dei clan in cella. Più di una volta in questi anni i Carabinieri hanno condotto blitz a sorpresa, rivoltando letteralmente celle e spazi comuni, alla ricerca di droga e telefonini che, sapevano bene, i detenuti custodivano. Raramente sono riusciti a trovarne.

Perquisizioni e indagini non fermano traffico di droga in carcere

Incuranti di perquisizioni e indagini, il traffico di droga è andato avanti per mesi. Anche dopo il gennaio 2025 quando un drone che recapitava droga in carcere è caduto per errore nel cortile della Gazzetta del Sud ed è stato recuperato dagli agenti. Anche dopo controllo successivo quando i militari dell’Arma sono entrati per la perquisizione ed è emerso che c’erano indagini su detenuti e agenti. Anche dopo i successivi controlli. Gli investigatori sono però comunque riusciti a nascondere video e microfoni spia, che hanno ripreso e registrato detenuti e agenti per settimane, trovando i fondamenti ai loro sospetti.

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