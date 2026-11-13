Ruba in due supermercati e poi fugge in bici, 43enne messinese arrestato a Milazzo

All'arrivo dei carabinieri ha opposto resistenza ma è stato bloccato e condotto in carcere

MILAZZA – Un messinese è stato arrestato ieri pomeriggio a Milazzo. Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai Carabinieri della locale compagnia con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di un furto commesso nella zona commerciale di Milazzo. Un uomo si era infatti introdotto in un supermercato e dopo aver asportato alcuni prodotti si è dato alla fuga. Poco dopo, si è introdotto in un altro supermercato del vicino “Parco Corolla”, si è impossessato di altra merce ed è fuggito in sella a una bicicletta.

Le ricerche condotte dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia, nonché delle Stazioni di Pace del Mela e Roccavaldina, hanno consentito di rintracciare l’uomo in poco tempo. Il 43enne, però, ha abbandonato la bicicletta e la refurtiva, cercando di dileguarsi a piedi. Dopo essere stato raggiunto dai militari, ha opposto resistenza prima di essere bloccato.

Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai due esercizi commerciali.