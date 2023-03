Il teatro Vittorio Emanuele e il Rotary club Messina insieme per i terremotati di Turchia e Siria - Tempostretto

Organizzato nella Sala Sinopoli un “aperitivo solidale”

MESSINA – Giovedì 9 marzo, alle 19, il Rotary Club di Messina con il patrocinio dell’Ente autonomo regionale Teatro di Messina ha organizzato nella Sala Sinopoli un “aperitivo solidale” il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. “Messina conosce bene il dolore della distruzione e la fatica della ripresa. Grazie alla sensibilità della governance dell’Ente – dichiara il presidente del Rotary, Antonino Samiani – realizzare questo incontro proprio all’interno del nostro Teatro, che con la città ha affrontato nel tempo la rinascita dalle rovine, è per noi un messaggio fondamentale. Nel contempo, d’intesa con il presidente Orazio Miloro, nell’ambito di questo evento solidale, abbiamo ripristinato il supporto descrittivo inerente il mosaico realizzato per la commemorazione dei 100 anni dal terremoto del 1908 proprio nella piazza antistante il Vittorio Emanuele dal Rotary Club Messina, in collaborazione con l’Archeoclub”. In un clima di unità e condivisione sono state coinvolte istituzioni e operatori economici cittadini per dare voce ai sentimenti profondi che albergano in coloro che subiscono la furia della natura e devono trovare la forza di rialzarsi.