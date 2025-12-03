 Il tour di Renato Zero si arricchisce di una quarta data a Messina

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 17:15

Con quello del 19 aprile 2026, diventano quattro gli appuntamenti al PalaRescifina. Biglietti in vendita da domani. Già sold out lo show del 18 aprile 2026

“L’Orazero in tour”, la nuova tournée che da gennaio porterà Renato Zero sui palchi dei principali palasport italiani, si arricchisce oggi di una nuova tappa in terra siciliana: gli appuntamenti al PalaRescifina di Messina diventano quattro, con la nuova data in programma domenica 19 aprile a chiudere il tour (sold out lo show del 18 aprile). 

I biglietti saranno disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 15:00 di giovedì 4 dicembre.

Un tour che riassume 50 anni di carriera

Renato Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto “L’Orazero”: un viaggio dell’anima in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore: la continua e inarrestabile ricerca di espressione.

