Illecito sversamento di acque reflue, sequestro di due frantoi e 4 denunce

Intervento dei carabinieri a Rodì Milici contro reati ambientali da parte di titolari e soci degli opifici nel territorio messinese

RODI’ MILICI – Acque contaminate e che provocano gravi danni ambientali. Sequestrati due frantoi, con quatro denunce. I carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno eseguito dei controlli nei confronti di alcuni opifici nel Comune di Rodì Milici. Durante le operazioni, i carabinieri hanno accertato l’illecito sversamento di reflui oleari, in particolare delle acque di lavaggio e della vegetazione derivanti dalla molitura delle olive, nei corsi d’acqua limitrofi o riversati sul nudo terreno. Il tutto eludendo le prescrizioni del Testo unico ambientale e creando un potenziale pericolo di contaminazione dell’ambiente. Da qui la denuncia di quattro persone, tra titolari e soci dei frantoi, e il sequestro di due frantoi oleari.

I controlli sono coordinati in sinergia con la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto.