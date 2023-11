Illuminazione PalaRussello. Finocchiaro: "Combattiamo la vetustà degli impianti" - Tempostretto

Mentre si stanno facendo lavori al palazzetto di via Pietro Castelli l'assessore dichiara: "Non c'è disinteresse ma problemi. Lampade fulminate, ma anche bassa tensione"

MESSINA – A dicembre il PalaRussello ospiterà due manifestazioni nazionali di calcio balilla paralimpico, l’impianto di via Pietro Castelli in passato era stato al centro dell’attenzione circa l’illuminazione non adeguata per le segnalazioni della Fortitudo Messina, formazione di basket che si allena ma non gioca più lì le partite in casa della Serie B Interregionale, e delle altre società e associazioni che lì trovano casa.

In merito l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, rispondendo ad una domanda circa l’evento di calcio balilla che si terrà al PalaRussello tra qualche settimana, ha commentato: “Combattiamo con la vetustà degli impianti e combattiamo con i tempi. Prima del 2018 questa città non sapeva neanche di avere determinati impianti sportivi. Stiamo facendo la carta d’identità e intervenendo sugli impianti, con i tempi e le risorse dell’amministrazione”. Proprio in questi giorni il “ragno” è entrato sul parquet del PalaRussello, con le accortezze necessarie a non danneggiarlo, e sta operando per risolvere i problemi.

Il “ragno” in azione al PalaRussello, con le dovute precauzioni per non rovinare il parquet

“Facciamo del nostro meglio – prosegue l’assessore – e siamo ogni giorno impegnati in tutti i palazzetti. Stiamo verificando al Palarussello non solo le lampade fulminate ma anche un problema di bassa tensione o cattivo arrivo della tensione. Abbiamo parlato con l’Enel per risolvere questo primo problema e piano piano li risolveremo tutti. Stiamo lavorando, se si spegne la luce non c’è disinteresse ma un problema, e noi siamo presenti. Chiedo pazienza a tutti per arrivare alla soluzione”.

