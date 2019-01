Alla memoria di Oriana Fallaci. Nasce la Fidapa di Villafranca Tirrena

Nasce la sezione villafranchese della Fidapa. Sabato scorso la presentazione del direttivo, presso l’aula consiliare del comune di Villafranca Tirrena.

La neonata associazione sarà guidata dalla presidentessa Silvana Crea, alla quale si affiancheranno la vicepresidente Elisa Giorgianni, la segretaria Patrizia Di Perna, la tesoriera Angela Maisano e la responsabile “young” Cristina Insinga. Revisori dei conti saranno, invece,m Angela Bertino, Floriana Cataldi, Francesca Morgante. Nel ruolo di consigliere faranno parte del direttivo, infine, Maria Grazia Bordin, Simona Cataldi, Maria Paola La Rosa, Margherita Lisi, Maria Anastasi, Katia Abbate, Maria Giovanna Gambara, Maria Pino, Eleonora Raffa, Rosy Stornanti, Pina Tripodo, Giusi Ventimiglia e Maria Grazia Venuto.

La sezione villafranchese è stata dedicata alla memoria della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. “E’una donna che si è battuta molto per le donne, precorrendo tematiche e problemi del mondo d’oggi –ha spiegato Silvana Crea, che ha poi aggiunto- Istituiremo due borse di studio, una dedicata alla memoria della prematuramente scomparsa Anna Venuto e l’altra alla sensibile e colta Letteria Santa Pollicino. Sarà bandito anche un premio ‘Donna Fidapa’ per le donne che si sono distinte nel mondo del giornalismo e della cultura. La figura femminile sarà considerata non solo per sé stessa, ma anche in rapporto all’arte, alla poesia, alla politica, alla salute, alla bellezza, alla musica, senza dimenticare la lotta alla violenza di genere, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio”.

All’incontro di sabato scorso hanno preso parte, oltre al sindaco di Villafranca Tirrena Matteo De Marco, anche il sindaco di Saponara, Fabio Vinci, e il sindaco di Rometta, Nicola Merlino. La base da cui partire, hanno spiegato i portavoce dell’associazione, sarà la collaborazione e la sinergia col territorio. All’incontro hanno presenziato anche il vice presidente nazionale Fidapa Cettina Oliveri, che ha donato una targa alla neo presidentessa Silvana Crea, la financial officer BPW International Giuseppina Seidita e la presidentessa della sezione madrina di Venetico Loredana Duca.

Salvatore Di Trapani