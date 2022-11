In corteo per la pace a Roma, "tacciano le armi, negoziato subito" - Tempostretto

Tra i partecipanti, i dirigenti della Cgil Sicilia, attivisti messinesi, la senatrice Floridia e il deputato De Luca

“Tacciano le armi, negoziato subito” nel conflitto Ucraina-Russia. Manifestazione per la pace in corteo a Roma. Come riporta l’Ansa, in apertura lo striscione “Europe for Peace”, portato da scout e da giovani della Comunità di Sant’Egidio, e poi i rappresentanti delle organizzazioni promotrici e delle istituzioni. Tra i protagonisti della manifestazione anche la Cgil, con una partecipazione della dirigenza dalla Sicilia e da Messina.

Presenti anche diversi attivisti messinesi, come Antonio Mazzeo e la sociologa Tania Poguisch, e il gesuita Felice Scalia. “Siamo più di 100mila”, hanno sostenuto i manifestanti. Tra i partecipanti, con il presidente del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte, pure la capogruppo al Senato del M5S Barbara Floridia, ex sottosegretaria e parlamentare messinese, e il deputato regionale Antonio De Luca.