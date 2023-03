"In lotta per la libertà", riflessione su violenze e discriminazioni sulle donne nell'Auditorium Fasola - Tempostretto

L’attenzione sarà focalizzata sulla rivolta che vede protagoniste le donne iraniane, attraverso una testimonianza diretta di una di loro, Samaneh Goudarzi

MESSINA – In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della donna, domani, venerdì 10, alle 9.30, presso l’Auditorium Fasola in via S. Filippo Bianchi, patrocinato dal Comune di Messina, si terrà l’evento “In lotta per la Libertà”, che rappresenta un’occasione di riflessione con i giovani sulle discriminazioni e le violenze subìte dalle donne in ogni parte del mondo. Nello specifico l’attenzione sarà focalizzata sulla rivolta in atto che vede protagoniste le donne iraniane, attraverso una testimonianza diretta di una di loro, Samaneh Goudarzi: iraniana che da molti anni vive e lavora in Italia, dove esercita l’attività di odontoiatra. All’evento, cui presenzierà il Sindaco Federico Basile, interverranno l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, la Presidente della Fidapa sezione di Messina Susy Pergolizzi, la dirigente scolastica della scuola ITTL Caio Duilio Daniela Pistorino, i parlamentari Dafne Musolino, Ella Bucalo e Nino Germanà, il Presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto, la Presidente di Apollo spazio arte Loredana Polizzi e la giornalista Rosamaria Trischitta. L’evento, frutto di una sinergia tra Istituzioni cittadine, enti ed associazioni no profit, sarà moderato da Genny Lello. La manifestazione si articolerà con un breve convegno introduttivo alla testimonianza di Samaneh. Seguirà la proiezione del film Mustang, del regista Deniz Gamze Ergùven, presentato a Cannes nel 2015 e che racconta la storia di cinque donne turche in lotta per la loro libertà contro un potere religioso e patriarcale soffocante. Dopo la proiezione, dibattito con gli studenti. Promotori dell’evento sono la Fidapa sezione di Messina, le Associazioni Apollo spazio arte, Duo onlus e Messina eventi, l’Istituto tecnico nautico Caio Duilio e Confcommercio.