“In un mare di sogni” per i ragazzi speciali del Centro Autismo di Nizza

Lo spettacolo teatrale con l’attore Daniele Perrone è stato adattato per consentire una migliore fruizione dei contenuti e della partecipazione

ROCCALUMERA – “In un mare di sogni”, spettacolo teatrale con gli attori Daniele Perrone, Pierpaolo Saraceno e Mariapaola Tedesco, realizzato da Onirika Production, con la regia di Pierpaolo Saraceno e le musiche originali di Santi Scarcella è stato adattato per renderlo fruibile nei contenuti e nella partecipazione alle ragazze e ai ragazzi del Centro Autismo di Nizza di Sicilia e portato in scena nello spazio del Centro sociale di Roccalumera.

Una donazione che testimonia, ancora una volta, l’amicizia e il supporto che legano Daniele Perrone alla struttura che si occupa di assistenza e reinserimento socio lavorativo di persone affette da autismo.

‘In un mare di sogni’, in questa versione, è stato un emozionante momento vissuto con le ragazze e i ragazzi speciali del Centro Autismo di Nizza. Spiega Daniele Perrone: “Siamo molto contenti di avere creato le condizioni per adattare questo testo in modo da costruire una sinergia davvero entusiasmante con i giovani del Centro. Non abbiamo fatto lo spettacolo per loro, ma loro lo hanno fatto con noi. Hanno preso quasi in mano la regia e questo è magico. “Dico con il cuore che è stata la tappa più toccante di questo lavoro che stiamo portando in giro per la Sicilia”.

Il testo e la fruizione, infatti, sono stati curati, con la collaborazione del personale specializzato della struttura, in modo tale da riarrangiare le scene, semplificare alcune parti e rendere tutto più fruibile, coinvolgendo i giovani in modo attivo con momenti espressivi di contatto, balli e calmierando i rumori, i suoni, le urla di scena.

L’iniziativa è stata supportata dal Comune ionico e dal sindaco, Pippo Lombardo; dell’assessore comunale per le Politiche Sociali Ivan Cremente e quello al Turismo Angela Puglisi, che hanno messo a disposizione lo spazio per lo spettacolo.

Daniele Perrone è un attore molto apprezzato nel panorama nazionale e internazionale: al cinema ha recitato in film di grandissimo successo, tra i quali, ‘Baarìa’ di Giuseppe Tornatore (che nel 2009 gli è valso la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista) ed ‘The Equalìzer 3’, insieme al premio Oscar Denzel Washington.

“In un mare di sogni” è un omaggio alle storie e alle identità locali. Parla di emigrazione, amicizia e speranza sulla rotta verso il sogno americano, inseguito da due artisti siciliani, che si imbarcano, all’inizio del Novecento, su una nave. Lavorano come fuochisti, mentre il tempo del viaggio scorre tra riflessioni profonde e digressioni comiche.