Finanziata con 205mila euro attraverso il Pnrr, la nuova struttura migliorerà il servizio per i piccoli della scuola dell’infanzia e consentirà di estendere il tempo pieno ad altri 60 alunni della primaria

È stata inaugurata la nuova mensa scolastica dell’Istituto Evemero da Messina, realizzata nell’ambito del Pnrr – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2, con un finanziamento complessivo di circa 205 mila euro. La nuova struttura consentirà di migliorare il servizio mensa già destinato ai 35 bambini della scuola dell’infanzia e di estendere la possibilità di usufruire del tempo pieno a ulteriori 60 alunni della scuola primaria.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, il presidente della VI Circoscrizione Sacha Cardile e la dirigente scolastica, prof.ssa Angela Mancuso, il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Ganzirri, Alberto D’Ovidio, padre Marcello Pavone della Parrocchia di Ganzirri e i consiglieri circoscrizionali Alessio Pannuccio e Massimo Costanzo.

Il progetto ha previsto la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, direttamente collegato all’edificio scolastico attraverso una zona di distribuzione, con locali progettati nel rispetto degli standard previsti dal DM 18 dicembre 1975. La creazione di questo ambiente rappresenta un ulteriore passo nel percorso di potenziamento dell’edilizia scolastica cittadina, con interventi che puntano non soltanto a migliorare gli spazi destinati alla didattica, ma anche a rafforzare i servizi a supporto della comunità scolastica.

“L’investimento per il futuro di Messina passa anche da questi piccoli interventi, che rappresentano grandi novità per la nostra comunità. Una nuova mensa significa offrire ai bambini spazi più adeguati, migliorare la qualità dei servizi scolastici e dare alle famiglie nuove opportunità. È attraverso interventi concreti come questo che costruiamo una città sempre più attenta alle esigenze delle nuove generazioni”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

La realizzazione di questa opera si inserisce in un più ampio programma di interventi che punta a portare a termine cantieri importanti e strategici per il patrimonio scolastico cittadino, migliorando la funzionalità degli edifici e le condizioni degli ambienti frequentati quotidianamente dagli studenti.

“La conclusione di cantieri come questo rappresentano un risultato importante per la città. Stiamo lavorando per portare a termine interventi fondamentali per migliorare gli edifici scolastici, renderli più funzionali e garantire ambienti e servizi adeguati ai ragazzi. Investire nelle scuole significa investire nella qualità della loro vita quotidiana e nella sicurezza degli spazi in cui crescono e si formano”, ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caminiti.

Accanto alla riqualificazione degli edifici, un ruolo centrale è rappresentato dai servizi che consentono alle scuole di rispondere concretamente alle esigenze organizzative ed educative delle famiglie, favorendo anche una più ampia fruizione del tempo pieno.

“Garantire il diritto allo studio significa anche assicurare servizi che rendano effettiva questa opportunità. La mensa scolastica è uno di questi: consente di sostenere le famiglie, favorire l’organizzazione del tempo pieno e offrire ai bambini un servizio educativo e di socializzazione che completa il percorso scolastico. Questa nuova struttura va proprio nella direzione di una scuola sempre più vicina alle esigenze delle famiglie”, ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà.

La crescita e il potenziamento dei servizi scolastici rappresentano anche un indicatore importante per il territorio, soprattutto nei quartieri in cui la presenza delle famiglie e delle nuove generazioni contribuisce a rafforzare il tessuto sociale.

“Una scuola che si amplia e si dota di nuovi servizi è il segnale di un territorio che si consolida. Significa che ci sono famiglie che scelgono di vivere questo quartiere e un ricambio generazionale che porta nuove esigenze, alle quali le istituzioni devono saper rispondere. È importante che la crescita del territorio proceda insieme all’attenzione verso tutti i cittadini”, ha concluso il presidente della VI Circoscrizione Sacha Cardile.