L’Istituto Comprensivo “Gravitelli-Paino” laboratorio di cultura, sport e comunicazione

Un'esperienza che testimonia come l'istituzione scolastica possa riappropriarsi del proprio ruolo guida nella società moderna

MESSINA – Nelle aule e tra i corridoi dell’XI Istituto Comprensivo “Gravitelli-Paino” di Messina soffia un vento forte di cambiamento e innovazione. La scuola contemporanea si trova spesso ad affrontare la sfida di dover dialogare con le nuove generazioni usando i loro stessi linguaggi; in questo contesto, l’istituto messinese si sta imponendo come un modello virtuoso, capace di coniugare la formazione didattica tradizionale con esperienze di cittadinanza attiva, pratica sportiva di alto livello e giornalismo dinamico.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’edificio scolastico da semplice luogo di lezione frontale a una fucina di idee, talenti e partecipazione dove gli studenti sono i veri protagonisti del proprio percorso di crescita.

Tra le iniziative più significative che hanno caratterizzato il recente periodo formativo, risalta con evidenza il progetto dedicato alle discipline nautiche. In un territorio da sempre legato alla tradizione marinara come quello dello Stretto, la scuola ha promosso percorsi didattico-sportivi incentrati su vela e windsurf.

Nei giorni scorsi si è tenuta la solenne cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti nelle acque messinesi, sfidando raffiche e correnti con determinazione. Alla presenza della Dirigenza Scolastica, che ha sottolineato la rilevanza formativa del valore educativo dello sport fuori dalle aule, l’evento ha visto la partecipazione di figure di primo piano del settore. Tra gli interventi di maggior rilievo, quello dell’ esperto di vela Sergio Di Prima e di due ospiti d’eccezione, Maria Baronello e Francesco Giorgio, le cui testimonianze hanno offerto ai ragazzi uno stimolo prezioso sull’importanza della costanza e della passione. Un plauso corale è stato rivolto al professor Panama, docente di scienze motorie e guida fondamentale dell’iniziativa, capace di coniugare sicurezza tecnica e motivazione atletica.

Accanto all’attività sul campo, l’istituto ha dato vita a una vera e propria emittente radiofonica interna: Radio Paino. Non si tratta di una semplice filodiffusione di svago, ma di un articolato laboratorio multimediale che vede gli studenti impegnati nella redazione, nella conduzione e nella gestione tecnica dei programmi.

La radio scandisce i momenti chiave della giornata scolastica: durante l’intervallo va in onda il palinsesto informativo. Gli speaker coordinano rubriche tematiche di attualità, cultura e notizie generali dal mondo, offrendo ai compagni uno spunto di riflessione e dibattito durante la pausa delle lezioni. All’uscita da scuola, l’emittente accompagnale fasi di congedo dall’istituto con una selezione musicale curata dagli studenti stessi, creando un clima di aggregazione e serenità.

A coronamento di questo quadro di fervente attività, l’istituto si appresta al lancio ufficiale del suo nuovo organo di informazione cartaceo e digitale: “GiroPagina”. Con il sottotitolo esplicativo “La voce viva degli studenti”. La pubblicazione si affianca a Radio Paino per completare un’offerta informativa integrata, sviluppando nei ragazzi competenze trasversali nel campo del public speaking, della scrittura giornalistica e del lavoro cooperativo.

L’esperienza dell’XI Istituto Comprensivo “Gravitelli-Paino” testimonia come l’istituzione scolastica possa riappropriarsi del proprio ruolo guida nella società moderna. Integrando attività sportive all’aria aperta, strumenti di comunicazione radiotelevisiva e carta stampata, l’istituto offre ai propri alunni gli strumenti necessari per sviluppare uno spirito critico, una consapevolezza civica e una sana attitudine alla leadership. Una scuola che non solo insegna il futuro, ma lo mette quotidianamente in pratica.