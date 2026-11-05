 Incidente mortale a Messina, uomo travolto sul viale Gazzi

Incidente mortale a Messina, uomo travolto sul viale Gazzi

Alessandra Serio

Incidente mortale a Messina, uomo travolto sul viale Gazzi

giovedì 05 Novembre 2026 - 20:00

82enne spirato al Policlinico dopo essere stato centrato da un'auto

Messina – E’ spirato al Policlinico di Messina l’uomo travolto da un’auto sul viale Gazzi, nel pomeriggio di oggi. L’82nne dopo l’impatto è stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale universitario dove i medici hanno tentato di strapparlo alla morte. Le sue condizioni, però. erano molto gravi: non ce l’ha fatta.

Tragedia a Messina, la dinamica

Da una prima ricognizione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale, la vittima è stata investita da una Lancia Musa che percorreva il vialone. Gli agenti sono ora a lavoro per ricostruire la dinamica esatta. Il conducente del veicolo contro cui ha impattato l’anziano è già stato ascoltato. La sua posizione è ora al vaglio della Procura.

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