Messina, trasporto pubblico gratuito per i disabili: stanziati 100mila euro

Approvato l'atto di indirizzo per il rilascio di abbonamenti gratuiti ai residenti in possesso della Disability Card

La Giunta comunale di Messina ha approvato la Delibera numero 777 del 5 novembre 2026, avente ad oggetto l’atto di indirizzo per l’attivazione di abbonamenti gratuiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano, gestito da Atm Messina, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Messina in possesso della Carta Europea della Disabilità (Disability Card).

Il provvedimento prevede uno stanziamento di 100mila euro, a valere sul Bilancio di previsione 2026, destinato a sostenere l’iniziativa e a consentire ai beneficiari di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto pubblico urbano.

“Garantire il diritto alla mobilità significa rendere la nostra città sempre più accessibile e attenta alle esigenze di tutti. Con questo provvedimento destiniamo 100 mila euro per consentire ai cittadini residenti in possesso della Disability Card di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico urbano. È una misura che si inserisce nel percorso intrapreso dalla nostra Amministrazione per abbattere le barriere, non soltanto fisiche ma anche economiche, che possono limitare l’autonomia delle persone con disabilità. Vogliamo che il trasporto pubblico sia uno strumento concreto di inclusione e partecipazione alla vita della città”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“L’accesso gratuito al trasporto pubblico rappresenta un importante intervento a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La possibilità di spostarsi autonomamente, raggiungere i servizi, i luoghi di cura, di lavoro e di socializzazione è un elemento fondamentale per garantire pari opportunità e qualità della vita. Attraverso questo provvedimento intendiamo favorire una maggiore autonomia personale e rendere effettivo il diritto alla mobilità. Gli uffici competenti lavoreranno in sinergia con Atm Messina per definire le modalità operative di rilascio degli abbonamenti gratuiti, assicurando procedure chiare e accessibili ai beneficiari”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Alessandra Calafiore.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e mira a promuovere politiche concrete di inclusione, accessibilità e partecipazione alla vita cittadina. A seguito dell’approvazione dell’atto di indirizzo, gli uffici comunali competenti, in collaborazione con Atm Messina e in raccordo con la piattaforma digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederanno a definire i criteri applicativi e le modalità operative per la richiesta e il rilascio degli abbonamenti gratuiti, che saranno successivamente comunicati ai cittadini interessati.

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