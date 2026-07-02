Inaugurati due ospedali e tre case della comunità hub a Messina

L'Asp: “Raccogliamo i frutti di un impegno collettivo straordinario"

MESSINA – Inaugurati dall’azienda sanitaria provinciale due ospedali nella Cittadella Sanitaria e tre case della comunità hub, la prima ubicata sempre nello stesso posto, una in via del Vespro, e un’altra a Pistunina a Messina. Erano presenti, tra gli altri, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, l’assessora alle Politiche sociali di Messina Alessandra Calafiore, vari deputati regionali e nazionali e numerose autorità politiche, religiose, militari e sociali.

I servizi sono gratuiti e aperti al pubblico. L’accesso può avvenire tramite il proprio medico di base o attraverso la Centrale operativa territoriale (Cot).

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi esprime “grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, tenendo conto del lungo e impegnativo percorso che ha preceduto questi risultati”.

“Le strutture – aggiungono – sono il frutto di anni di lavoro silenzioso, tenace e spesso faticoso. Abbiamo dovuto confrontarci con iter burocratici complessi, con la necessità di rispettare scadenze stringenti imposte dal Pnrr, con la gestione di cantieri simultanei su più fronti e con le inevitabili difficoltà tecniche e logistiche che caratterizzano opere di questa portata. Ogni ostacolo è stato affrontato con determinazione, ogni sacrificio è stato sostenuto con la consapevolezza che l’obiettivo finale era quello di offrire ai cittadini strutture sanitarie moderne, accessibili e di qualità. Oggi raccogliamo i frutti di un impegno collettivo straordinario, che ha coinvolto professionisti, tecnici, amministrativi e tutto il personale dell’azienda. Ad oggi abbiamo realizzato 4 dei 6 ospedali di comunità programmati: a Patti, Barcellona Pozzo di Gotto e i due a Messina. Nelle prossime settimane verranno completati e inaugurati anche quelli di Sant’Agata di Militello e Taormina. Sul fronte delle Case della Comunità, con le tre di oggi si raggiunge quota 16 strutture attivate, delle quali 4 Hub e 12 spoke, sull’intero territorio provinciale. Nelle prossime settimane saranno inaugurate anche quelle di Lipari, Milazzo e Montalbano Elicona, e Sant’Agata di Militello completando così il quadro delle strutture previste dal piano”.

“Con queste aperture – conclude la direzione Strategica- l’Asp di Messina rafforza il proprio impegno verso un modello di assistenza che mette al centro il paziente e la sua famiglia, offrendo risposte concrete ai bisogni del territorio e contribuendo a ridurre ricoveri inappropriati e disagi legati alla distanza dai luoghi di cura. Si tratta di investimenti strategici a beneficio dell’intera comunità messinese e di tutto il comprensorio provinciale, orientati a una sanità sempre più accessibile, umana e di qualità”.

Gli edifici che ospitano i nuovi ospedali di comunità si sviluppano su una superficie totale di circa 3.000 mq, sono stati terminati nei tempi previsti il primo dall’impresa esecutrice Co.in.sot srl, il secondo dalla ditta As costruzioni srls. I lavori realizzati in piena conformità alle norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie e di accessibilità (eliminazione delle barriere architettoniche). Il direttore dei lavori in entrambi gli ospedali è l’ingegnere Giovanna Pellegrino sotto la supervisione del direttore della unità operativa complessa Ufficio Tecnico ingegnere Salvatore Trifiletti e del referente unico aziendale per il Pnrr Elisa Mastrantonio. Sono strutture sanitarie intermedie, a degenza breve, con prevalente gestione infermieristica. Questi presidi svolgono una funzione di raccordo fondamentale tra l’ospedale per acuti e il domicilio del paziente.