 I messinesi tornano in Fiera: ecco il nuovo parco sul mare VIDEO

I messinesi tornano in Fiera: ecco il nuovo parco sul mare VIDEO

Silvia De Domenico

I messinesi tornano in Fiera: ecco il nuovo parco sul mare VIDEO

giovedì 02 Luglio 2026 - 07:00

"Sarà aperto h24, speriamo che i cittadini gli vogliano bene e lo rispettino"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il parco urbano in Fiera finalmente è realtà. I cittadini l’hanno atteso a lungo e da oggi si riappropriano di uno spazio negato per troppo tempo. In tantissimi hanno voluto partecipare al momento dell’inaugurazione dell’Agorà dello Stretto.

inaugurazione parco in fiera

Il primo giorno del nuovo parco

E poco dopo il taglio del nastro le aree gioco e fitness erano già vissute da grandi e piccoli. Il nuovo campo da basket ha ospitato i primi canestri e le prime partite. L’area cani ha aperto per la prima volta i suoi cancelli agli animali e le panchine erano tutte occupate da cittadini che guardavano il mare e la Madonnina di fronte. Un primo pomeriggio di scoperta del nuovo spazio e di riscoperta di quel vecchio legame fra i messinesi e l’estate in Fiera.

fiera

“Parco aperto h24, rispettiamolo”

A raccontare le emozioni del giorno dell’apertura sono il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, che ha portato a termine i lavori e il sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, che avrà in gestione il parco per i prossimi 6 anni. Entrambi lanciano un appello ai cittadini: “Lo spazio sarà aperto h24, ci auguriamo che i messinesi gli vogliano bene e lo rispettino”.

Vedi qui la galleria fotografica del nuovo parco

parco fiera
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inaugurazione parco in fiera

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