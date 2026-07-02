I messinesi tornano in Fiera: ecco il nuovo parco sul mare VIDEO

"Sarà aperto h24, speriamo che i cittadini gli vogliano bene e lo rispettino"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il parco urbano in Fiera finalmente è realtà. I cittadini l’hanno atteso a lungo e da oggi si riappropriano di uno spazio negato per troppo tempo. In tantissimi hanno voluto partecipare al momento dell’inaugurazione dell’Agorà dello Stretto.

Il primo giorno del nuovo parco

E poco dopo il taglio del nastro le aree gioco e fitness erano già vissute da grandi e piccoli. Il nuovo campo da basket ha ospitato i primi canestri e le prime partite. L’area cani ha aperto per la prima volta i suoi cancelli agli animali e le panchine erano tutte occupate da cittadini che guardavano il mare e la Madonnina di fronte. Un primo pomeriggio di scoperta del nuovo spazio e di riscoperta di quel vecchio legame fra i messinesi e l’estate in Fiera.

“Parco aperto h24, rispettiamolo”

A raccontare le emozioni del giorno dell’apertura sono il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, che ha portato a termine i lavori e il sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, che avrà in gestione il parco per i prossimi 6 anni. Entrambi lanciano un appello ai cittadini: “Lo spazio sarà aperto h24, ci auguriamo che i messinesi gli vogliano bene e lo rispettino”.

Vedi qui la galleria fotografica del nuovo parco

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