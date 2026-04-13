 Incendio a Salice, le immagini del giorno dopo: domenica di paura a Messina FOTO

Incendio a Salice, le immagini del giorno dopo: domenica di paura a Messina FOTO

Giuseppe Fontana

Incendio a Salice, le immagini del giorno dopo: domenica di paura a Messina FOTO

lunedì 13 Aprile 2026 - 09:00

Le fiamme, partite intorno a Forte dei Centri, hanno lambito alcune abitazioni, alimentate dai forti venti di Scirocco.

MESSINA – È stata una domenica di grande paura per gli abitanti di Salice, nella zona nord di Messina. Per quasi tutta la giornata, infatti, il borgo collinare è stato alle prese con un vasto incendio che ha tenuto sotto scacco abitanti e abitazioni. Come spiegato dai vigili del fuoco, “il fronte di fuoco ha interessato non solo Contrada Forte dei Centri, ma si è esteso anche alle zone di Contrada Marchetta e Contrada Mirto. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni“.

Incendio a Salice: le foto

Ad alimentare l’incendio e rendere gli interventi più complessi è stato il forte Scirocco che ha soffiato sulla Sicilia orientale nelle ultime 24 ore. Nella gallery fotografica, ciò che resta di parte della collina di Salice, nella zona in cui l’incendio ha distrutto la vegetazione.

Incendio a Salice aprile 2026
Incendio a Salice aprile 2026
Incendio a Salice aprile 2026
Incendio a Salice aprile 2026
Incendio a Salice aprile 2026
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