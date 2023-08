Incendio elicottero Calabria Verde, da domani operativo un nuovo mezzo - Tempostretto

Occhiuto si riferisce all'incendio di Cittanova che aveva coinvolto un grosso deposito di rifiuti comunale e un elicottero di “Calabria Verde”

CATANZARO – “Nei giorni scorsi un uomo ha dato fuoco ad un elicottero di Calabria Verde utilizzato per la campagna anti incendi. Non abbiamo voluto proferire parola, anche perché della vicenda si sta occupando la magistratura. Ad ogni modo, siamo intervenuti subito ed ecco il nuovo velivolo in arrivo in Calabria nella giornata di oggi. Già da domani sarà operativo nella lotta agli incendi”. Ad annunciarlo, è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto dalla sua pagina Facebook e si riferisce all’incendio di Cittanova di qualche giorno fa che aveva coinvolto un grosso deposito di rifiuti comunale e un elicottero per il servizio antincendio boschivo, nella disponibilità dell’azienda “Calabria Verde”. Il mezzo, andato completamente distrutto, era lì posteggiato perché nel pomeriggio del giorno prima era rientrato dalle operazioni di spegnimento di alcuni focolai di incendi nelle campagne di Reggio Calabria.

Articoli correlati