Incendio sul torrente Patrì, bruciano rifiuti e vegetazione

In fiamme materiale inerte e scarti edilizi. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco di Milazzo. Ma si lavora ancora per lo spegnimento

Ancora incendi. Buciano rifiuti e vegetazione sul torrente Patrì. Circa dalle 14 di questo pomeriggio, squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina, intervenute tempestivamente dai distaccamenti di Milazzo e Patti, stanno operando per fronteggiare un incendio sviluppatosi lungo il torrente, in un’area invasa da vegetazione secca e rifiuti abbandonati di vario genere. E stanno bonificando tutta l’area interessata.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di materiale inerte e scarti edilizi, hanno interessato più punti. Sul posto anche una squadra del Corpo forestale per supportare le operazioni di spegnimento. Decisivo, in particolare, l’intervento dei vigili del fuoco di Milazzo.