Redazione

Inchiesta appalti, arrestato Cuffaro

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 10:00

L'ex presidente della Regione Sicilia è indagato per associazione a delinquere e corruzione

L’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro è finito agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

L’indagine, che coinvolge complessivamente 18 persone, verte su accuse che vanno dall’associazione a delinquere alla turbativa d’asta e corruzione. L’ordinanza arriva a distanza di due settimane dall’interrogatorio preventivo a cui era stato sottoposto Cuffaro.

Misure cautelari

Il giudice ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari fosse sufficiente a garantire le esigenze cautelari, decidendo di non applicare il braccialetto elettronico.

La motivazione risiede nel fatto che, secondo il giudice, “non emergono particolari esigenze da imporre il costante monitoraggio”. Al contempo, la misura impone a Cuffaro un “assoluto divieto di comunicazione”. Tale divieto mira a impedire qualsiasi contatto con coindagati o soggetti terzi, in particolare quelli appartenenti alla pubblica amministrazione o al settore dell’imprenditoria.

Nei giorni precedenti i carabinieri del Ros avevano sequestrato 80mila euro in contanti a casa di Cuffaro, nell’ambito delle perquisizioni legate all’inchiesta.

La posizione di Saverio Romano

Nell’ambito della stessa inchiesta, la Procura di Palermo aveva chiesto gli arresti domiciliari anche per il deputato di Noi Moderati, Saverio Romano ma il giudice ha respinto la richiesta cautelare nei confronti del parlamentare. Romano, ascoltato in precedenza, aveva respinto tutte le accuse.

