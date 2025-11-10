Inchiesta sul “Gorgo Cpr”, incontro alla libreria Colapesce

Incontro martedì 11 novembre su un libro che pone al centro "luoghi di invisibilità sociale, dove la libertà viene sospesa e la dignità messa a dura prova"

MESSINA – Martedì 11 novembre alle ore 19:30, la Libreria Colapesce di Messina, via Mario Giurba 8/10, ospiterà la presentazione del libro “Gorgo Cpr” inchiesta scritta da Lorenzo Figoni e Luca Rondi che illumina uno dei capitoli più controversi e meno raccontati delle politiche migratorie italiane: i Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

Si legge nella presentazione: “Il volume, frutto di un attento lavoro di documentazione condotto all’interno e intorno a queste strutture di detenzione amministrativa racconta con sguardo lucido e compassione le vite di uomini e donne trattenute nei CPR spesso senza processo, sulla base di un semplice provvedimento amministrativo. Luoghi di invisibilità sociale, dove la libertà viene sospesa e la dignità messa a dura prova, i CPR rappresentano una zona grigia del nostro sistema democratico, normalizzata in nome del controllo delle frontiere e della “sicurezza”.

Il titolo “Gorgo CPR” gioca su un doppio significato: da un lato, il “gorgo” come vortice burocratico, giuridico ed esistenziale in cui precipitano i migranti; dall’altro, l’evocazione della parola inglese gorge (gola, strozzatura), simbolo della condizione soffocante di chi viene privato della libertà pur non avendo commesso alcun reato. “Attraverso testimonianze dirette, documenti ufficiali e un paziente lavoro di ascolto, Figoni e Rondi non si limitano a denunciare: costruiscono un affresco collettivo fatto di volti, nomi, storie e sogni interrotti, restituendo voce a chi è sistematicamente ridotto al silenzio. Il risultato è un testo oggi più che mai necessario per comprendere una delle zone d’ombra più inquietanti per la democrazia italiana”, viene evidenziato.

L’incontro verrà presentato dalla sociologa Tania Poguisch e seguiranno interventi del coautore Luca Rondi, del giornalista Antonio Mazzeo,, di Korka Barri, presidente dell’Associazione Teria e in collegamento da remoto di Yasmine Accardo del Telefono SoS CPR, realtà impegnata nel monitoraggio e nel sostegno alle persone trattenute nei centri.

“L’evento organizzato in collaborazione con la libreria Colapesce si preannuncia come un’occasione di confronto preziosa su un tema centrale — eppure troppo spesso ignorato quale quello delle politiche migratorie contemporanee. Sarà l’occasione per il pubblico per guardare oltre l’indifferenza e per interrogarsi sul significato di libertà, giustizia e umanità nel cuore dell’Europa”.