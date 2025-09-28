Incidente a Castelmola, muore l’imprenditore Giuseppe Carpita

L'uomo guidava il suo fuoristrada nella notte sulla strada provinciale 10 e non sono coinvolti altri veicoli

CASTELOMOLA – Aveva 53 ed era un noto imprenditore nella zona jonica. Giuseppe Carpita ieri intorno a mezzanotte guidava il suo fuoristrada sulla strada provinciale 10 verso Castelmola quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito su un muretto, abbattendolo. E poi è precipato nel vuoto per alcuni metri e il fuoristrada si è ribaltato, terminando la corsa su una casa in costruzione. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e i carabinieri. Si ipotizza un malore come causa dell’incidente.

Carpita è stato ricordato dal sindaco di Castelmola, Orlando Russo, e così scrive su Facebook il gruppo “Impegno civico per Castelmola”: “Con immenso dolore apprendiamo la notizia della tragica e prematura scomparsa di Giuseppe Carpita, strappato troppo presto alla vita, all’affetto della sua famiglia e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di crescere insieme a lui, condividendo momenti indimenticabili. Giuseppe è stato un uomo perbene, onesto, instancabile lavoratore, un esempio di rettitudine e umiltà. La sua amicizia sincera e la sua presenza discreta e preziosa hanno arricchito chiunque abbia incrociato il suo cammino”.

E ancora: “In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza ai suoi familiari e parenti tutti, affinché trovino conforto nel ricordo del bene che ha seminato e nell’amore che continuerà a vivere attraverso chi lo ha conosciuto e voluto bene. Grazie Giuseppe, per quello che sei stato e per ciò che continuerai a rappresentare nei nostri cuori. Che tu possa riposare in pace”.