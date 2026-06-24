Incidente a Roma, muore il maresciallo messinese Domenico Micali

L'impatto fatale tra la sua moto e una jeep. Il cordoglio del ministro Crosetto per la morte del militare

Uno scontro fra la sua moto e una Jeep a Roma. Così è morto il maresciallo dell’Aeronautica militare Domenico Micali, 42enne messinese. In via Tor Pagnotta, il 22 giugno, è avvenuto l’incidente stradale. Micali guidava una Trumph Tiger 800. Alla guida invece della Jeep Compass un 42enne romano che è rimasto leggermente ferito. Dopo l’incidente sono arrivati i soccorsi ma per il messinese non c’era più nulla da fare.

Così il ministro Guido Crosetto: “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del maresciallo di 2^ classe Domenico Micali, dell’Aeronautica militare, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale accaduto a Roma, mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al capo di Stato maggiore, generale di squadra aerea Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra”.

Micali lavorava all’aeroporto di Pratica di Mare, era donatore Avis, sposato e con due figli piccoli. E la sua morte improvvisa ha provocato parecchia commozione sui social da parte di chi lo conosceva.

I funerali di Domenico Micali sono in programma sabato 27 giugno, alle 10.30, nella parrocchia S. Maria delle Grazie a Pace.