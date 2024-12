Incidente d’auto in tangenziale di Messina, muore una donna

Sul viadotto Trapani, tra gli svincoli di Giostra e Boccetta, è finita contro il guard rail

MESSINA – Incidente mortale intorno alle 22. Tra gli svincoli di Giostra e Boccetta, sulla tangenziale di Messina, viadotto Trapani, un’auto è finita su un guard rail ed è morta una donna, classe 1984. Un incidente autonomo e le indagini sono in corso.

Altro incidente, in una giornata difficile sul piano del clima, all’altezza del casello di Villafranca. Ma senza conseguenze. In Calabria, sempre in autostrada, sono morte madre e figlia, messinesi.

