Furci. Con lo scooter sotto l'ambulanza, soccorso da infermiera in transito

FURCI SICULO. Percorreva con lo scooter la strada che dalla Statale 114 conduce alla frazione Grotte quando, per cause in corso di accertamento, è finito sotto un’ambulanza che stava uscendo dalla stradina che conduce al campo da tennis, sotto la curca della Madonnina.

L’uomo a bordo del mezzo a due ruote, F.S., 45 anni, di Furci Siculo, è rimasto ferito e per lui si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 (quello con il quale si è scontrato era un mezzo privato). In attesa dei sanitari è stata una infermiera del luogo, che stava transitando in quella strada, a prestare i primi soccorsi. Il 45enne furcese è stato trasferito all’ospedale S. Vincenzo di Taormina per un trauma alla spalla e varie contusioni. Sul luogo, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri della stazione di S. Teresa di Riva, competenti per territorio.