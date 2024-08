Incidente in tangenziale, lunghe code tra Messina Centro e Boccetta

Tamponamento a catena paralizza il traffico tra i due svincoli, in direzione di Messina Centro

Messina – Anche oggi un’altra mattinata di passione sulla tangenziale di Messina, dove un incidente al km 7.400 intorno alle 10.30 provoca lunghe file e rallentamenti.

Almeno tre i veicoli coinvolti in quello che, dai primi accertamenti, pare un sinistro autonomo causato forse da una dispersione di liquido. Il primo mezzo ha perso il controllo e quelle che sopraggiungevano non sono riuscite ad evitare l’impatto. Sul posto i soccorsi ma non ci sarebbero feriti gravi.

La Polizia Stradale raccomanda prudenza nel tratto compreso tra gli svincoli Messina-Centro e Boccetta, in direzione di Messina Centro.

In aggiornamento