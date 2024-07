Incidente in via T. Cannizzaro e poi le botte, interviene la polizia

L'impatto tra due auto è avvenuto stasera

MESSINA – Un incidente tra due auto. Una aveva appena fatto un’inversione di marcia sulla via Tommaso Cannizzaro e non è riuscita a evitare stasera l’impatto, senza però gravi conseguenze. Secondo un testimone, poco dopo, però, è arrivato un uomo in motorino. Quest’ultimo ha cominciato a inveire contro uno dei due automobilisti, che aveva lasciato l’auto in mezzo alla strada in attesa delle forze dell’ordine. A un tratto il motociclista lo avrebbe aggredito e, per riuscire a riportare la calma, è stato necessario l’intervento di tre Volanti della polizia.

L’uomo che ha subito l’aggressione ha ricevuto anche il soccorso medico di un’ambulanza. Ma non ci sono state gravi conseguenze.