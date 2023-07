Incidente sul lavoro a Caronia, chi è la vittima - Tempostretto

Renzo Sciammetta era originario di Montagnareale

E’ Renzo Sciammetta la vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nel messinese. Il quarantenne stava effettuando dei lavori ad una struttura in legno, sul tetto di un edificio di contrada Marascotta, a Caronia Montagna, quando per cause da chiarire è caduto. Il volo di almeno tre metri gli è stato fatale. Il personale del 118 non ha potuto fare nulla per salvarlo.



Adesso saranno i Carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra a ricostruire l’accaduto e chiarire tutti gli aspetti di questa ennesima tragedia del lavoro.

L’uomo è di Patti, originario di Montagnareale dove la sua famiglia è abbastanza nota.