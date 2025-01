Incidente sulla Panoramica della Stretto, auto finisce tra albero e cancellata

Ferito il conducente, trasportato all'ospedale Papardo

MESSINA – Per cause non ancora accertate, questa mattina sulla Panoramica dello Stretto una Fiat 500X è finita fuori strada, incastrandosi tra un albero e la cancellata di un condominio. Il conducente, ferito, è stato soccorso e trasportata all’Ospedale Papardo per le cure del caso. A bordo c’erano anche dei passeggeri che però non avrebbero riportato ferite. La Municipale è giunta sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime indicazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. (foto di Nazario Nulli).