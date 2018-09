La scalinata di Viale Italia ancora chiusa e dimenticata

L’anziana signora fa capolino dal muretto di viale Italia e guarda in basso. Poi si rivolge a chi sta seduta in un balcone del palazzo difronte: “Scalinata fa rima cu scuddata”... “Scalinata fa rima con … dimenticata”.

Il riferimento va a quella gradinata sulla quale, dopo decenni di attesa, dalle fine dello scorso mese di luglio si era deciso di intervenire per riportarla in vita. Grande soddisfazione, a tal proposito, era stata espressa dai residenti della zona, per l’annunciata imminente riapertura del collegamento tra il viale Italia e la via Primo Noviziato, che era stata resa off-limits per presunti motivi di sicurezza. Ciò ha comportato fino ad oggi, per i pedoni, dover far fronte a un cammino molto più lungo per spostarsi dalla circonvallazione alla centralissima piazza Trombetta e quindi a via Santa Cecilia (o viceversa).

Tutto lasciava ben sperare, dunque, quando tre operai, improvvisamente, fecero la loro “comparsa” per ripulire da rifiuti ed erbacce e quindi ristrutturare la gradinata allo scopo di renderla finalmente percorribile. Quasi un miraggio.

Gli interventi di restyling del magnifico muro artistico lungo il quale si snoda la scalinata , in pietre di vario tipo e taglio, sono andati avanti speditamente, per la verità, fino all’11 agosto, giorno in cui gli operai, dopo aver rimpiazzato anche una parte della ringhiera in ferro che era stata rubata e installato un palo per l’illuminazione, si sono fermati per le ferie ferragostane. Avrebbero dovuto riprendere i lavori, era stato detto, lunedì 27 agosto.

Da quel momento, in tanti sono rimasti a guardare quelle scale rimaste però desolatamente vuote e soprattutto non ancora fruibili. Si sperava, quindi, in lunedì 3 settembre… Ma degli operai non si è ancora vista ombra.

Si era iniziato a lavorare, tra l’altro, anche nella sottostante aiuola di via Primo Noviziato al centro della quale si trovano due panchine e un magnifico albero: eliminate le mattonelle insidiose, era stata preannunciata una nuova pavimentazione…

Non resta, adesso, che guardare con fiducia a domani…con l’auspicio di non dover registrare un’altra, vergognosa, incompiuta !

Cesare Giorgianni