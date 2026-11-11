Incontro a Roma su industria, energia e qualità della vita

Tra gli interventi quello del messinese Maurizio Lo Re, presidente di Angaisa

Si è tenuto mercoledì 11 novembre, presso il palazzo Inail a Roma, il convegno ‘Industria, Energia e Qualità della Vita’, promosso congiuntamente da RX Italy e Remind. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra Istituzioni e sistema produttivo nazionale sulle trasformazioni legate all’energia e al loro impatto sulla crescita e sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie.

L’incontro ha offerto una lettura trasversale delle principali sfide e opportunità industriali ed energetiche, mettendo in relazione politiche pubbliche, sviluppo dei mercati, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il dibattito, moderato dal Presidente di Remind Paolo Crisafi, ha consentito di valorizzare il peso specifico di un settore, quello dell’efficientamento energetico, che è caratterizzato da una filiera lunga, costituita da produzione, distribuzione, installazione e servizi, una realtà importantissima sotto i profili economico e occupazionale.

Il tema dell’energia è ormai sempre più attuale e deve trovare il modo di coniugare in maniera complementare e coerente sostenibilità, competitività delle aziende e comfort abitativo delle famiglie italiane. È un ambito che si lega evidentemente anche alla qualità della vita, e che richiede l’adozione di ‘buone pratiche’ condivise da aziende e operatori professionali.

Ne hanno parlato, fra gli altri, il presidente Angaisa, il messinese Maurizio Lo Re, Davide Amorosi (Dirigente MIMIT), Davide Chiaroni (Professore di Strategy e Marketing del Politecnico di Milano), Paola Frassinetti (Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito), Lorenzo Galanti (Direttore Generale ICE), Ettore Jovane (VP e Head of HVAC Business Samsung Electronics Italia), Renato Loiero (Consigliere Parlamentare del Senato della Repubblica), Giuseppe Lorubio (Presidente Assotermica), Maurizio Marchesini (Presidente Assoclima), Marco Nocivelli (Vicepresidente per le Politiche industriali e il Made in Italy di Confindustria), Giorgio Pieralli (Direttore Immobiliare CDP) e Massimiliano Pierini (Managing Director RX Italy). Alla platea sono inoltre giunti i saluti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Il Presidente nazionale ANGAISA Maurizio Lo Re ha evidenziato le principali priorità e gli scenari di sviluppo del comparto: ‘La riqualificazione del patrimonio edilizio rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo per il sistema industriale italiano e per l’intera filiera delle costruzioni, inclusa la distribuzione specializzata idrotermosanitaria.

Il recepimento della Direttiva europea Case Green deve diventare l’occasione per avviare una politica industriale di lungo periodo, superando la logica degli incentivi temporanei e privilegiando una programmazione pluriennale, strumenti finanziari strutturali e un quadro normativo stabile. Fondamentale sarà promuovere un modello di riqualificazione edilizia integrata, valorizzando le competenze di tutti gli operatori della filiera e favorendo gli investimenti in nuove tecnologie e formazione. ANGAISA sostiene l’esigenza di una governance istituzionale condivisa, attraverso una cabina di regia nazionale e un tavolo tecnico permanente. La transizione energetica potrà così trasformarsi in un efficace motore di crescita industriale, occupazione qualificata e sviluppo di nuovi mercati per le imprese italiane.’