Scuola di liberalismo, incontro su Piero Gobetti a Messina

ll professor Francesco Tesio ha raccontato la sua figura e la sua eredità intellettuale

MESSINA – Si è svolta oggi, 10 novembre, presso il Cospecs dell’Università degli Studi di Messina, la sesta giornata della Scuola di Liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi, che ha avuto come relatore il professor Francesco Tesio, esperto di marketing ed economia e studioso del pensiero di Piero Gobetti.

Ad aprire i lavori è stato il professor Pippo Rao, direttore della Fondazione Luigi Einaudi, che ha espresso gratitudine al professor Tesio per aver accolto l’invito, sottolineandone il lungo impegno nello studio del pensiero gobettiano, iniziato già durante gli anni universitari, e il prestigioso ruolo di voce del Centro Studi Gobetti. Un’introduzione che ha dato spazio a una riflessione dedicata a una delle figure più significative e, ancora oggi, attuali della cultura politica italiana.

Piero Gobetti nacque nel 1901 e morì nel 1926, a soli 25 anni, a causa delle gravi conseguenze delle violenze fasciste e del deterioramento delle sue condizioni di salute. Giornalista, filosofo, editore, traduttore e antifascista, fu un intellettuale dalla straordinaria lucidità, capace di intuire con largo anticipo i pericoli rappresentati dal fascismo per la democrazia e per il futuro del Paese.

Nel 1923, appena ventunenne, fondò la rivista La Rivoluzione Liberale, destinata a diventare un importante punto di riferimento per il dibattito politico e culturale e una vera scuola di formazione dell’antifascismo italiano. Attraverso le sue pubblicazioni, Gobetti diede voce alle migliori energie intellettuali della giovane generazione, promuovendo un liberalismo nuovo, rigoroso e profondamente legato alla libertà e alla responsabilità civile.

La sua attività editoriale fu altrettanto straordinaria. Tra il 1923 e il 1925 pubblicò ben 114 volumi, ospitando autori e pensatori del calibro di Eugenio Montale, don Luigi Sturzo, Luigi Einaudi e John Stuart Mill. Un’impresa culturale eccezionale per un giovane che aveva fatto dell’editoria uno strumento di emancipazione intellettuale e di battaglia civile. Nel 1925, tuttavia, le crescenti persecuzioni e le difficoltà imposte dal regime compromisero progressivamente la sua attività.

Gobetti fu un liberale intransigente, ma il suo liberalismo si distingueva profondamente da quello tradizionale, legato agli ambienti privilegiati e ai salotti della borghesia. La sua era una concezione della libertà che non poteva prescindere dalla giustizia sociale, dal lavoro e dalla partecipazione. La libertà, nella sua visione, doveva appartenere anche ai lavoratori, ai contadini, ai giovani e a tutti coloro che, attraverso il proprio impegno, contribuivano a costruire il Paese.

Una libertà, dunque, che non fosse soltanto un principio astratto, ma una conquista concreta. Per Gobetti non poteva esistere una vera libertà senza una società capace di garantire dignità, responsabilità e possibilità di emancipazione. Un pensiero che, ancora oggi, continua ad alimentare il confronto politico e culturale, superando le tradizionali divisioni tra destra e sinistra.

Non a caso, Gobetti seppe suscitare rispetto e ammirazione anche in ambienti ideologicamente differenti. Fu stimato da Antonio Gramsci, guardò con interesse al movimento operaio torinese e all’esperienza dei consigli di fabbrica, riconoscendo nel proletariato una forza capace di contribuire al rinnovamento della società italiana. Gramsci colse in lui un interlocutore originale, capace di comprendere la centralità della questione operaia nella trasformazione del Paese.

Tra le figure a lui vicine vi furono anche don Luigi Sturzo, Luigi Einaudi e Adriano Olivetti. Il suo pensiero avrebbe inoltre influenzato profondamente Carlo e Nello Rosselli, fondatori del movimento Giustizia e Libertà, che avrebbero raccolto e sviluppato molte delle sue intuizioni nella successiva lotta contro il fascismo.

La sua vita privata e intellettuale fu profondamente legata ad Ada Prospero, sposata nel 1923, dalla quale ebbe il figlio Paolo. Dopo la morte del marito, Ada rimase vedova a soli 24 anni e non si risposò. Fu una protagonista della Resistenza, impegnata nei gruppi di Giustizia e Libertà a Torino e nella vita del Comitato di Liberazione Nazionale piemontese. Nel dopoguerra si dedicò anche all’attività politica, culturale e pedagogica, diventando vicesindaca di Torino e contribuendo in maniera determinante a mantenere viva e a diffondere la memoria del marito. Una figura fondamentale, senza la quale il patrimonio intellettuale di Piero Gobetti avrebbe probabilmente rischiato di essere meno conosciuto.

Nel 1925 Gobetti subì violente aggressioni da parte degli squadristi fascisti. Le persecuzioni lo costrinsero infine a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Parigi, dove morì il 16 febbraio 1926. La sua scomparsa fu annunciata dal professor Augusto Monti ai suoi studenti, tra i quali si trovava anche il giovane Norberto Bobbio, destinato a diventare uno dei maggiori filosofi italiani del Novecento.

Gobetti fu tra i primi intellettuali a comprendere la reale natura del fascismo, mentre una parte significativa della classe dirigente e dell’opinione pubblica continuava a sottovalutarne la portata. Aveva intuito che il movimento di Mussolini non rappresentava una semplice parentesi politica, ma una minaccia profonda per le istituzioni, la libertà e la stessa identità civile dell’Italia.

La sua morte, avvenuta nel 1926, assume oggi un significato ancora più particolare: nel 2026 ricorre infatti il centenario della sua scomparsa. Cento anni dopo, il suo pensiero continua a interrogare la coscienza democratica del Paese e a richiamare l’attenzione sul valore della libertà, della partecipazione e della responsabilità individuale.

Ed è proprio questo il lascito più importante di Piero Gobetti: non soltanto ciò che riuscì a realizzare in una vita brevissima, ma soprattutto ciò che seppe seminare. Morì a soli 25 anni, ma le sue idee continuarono a vivere attraverso le generazioni successive, ispirando uomini e donne che scelsero di opporsi alla dittatura e di lottare per un’Italia libera e democratica.

La sua vicenda dimostra che il valore di un uomo non si misura soltanto dalla durata della sua esistenza, ma dalla forza delle idee che riesce a trasmettere e dalla capacità di lasciare un segno nella storia. Gobetti non ebbe il tempo di vedere l’Italia liberata dal fascismo, ma contribuì a indicare la strada a quanti avrebbero combattuto per riconquistare quella libertà che lui aveva difeso con coraggio, pagando un prezzo altissimo.

La sesta giornata della Scuola di Liberalismo si è così trasformata in un’occasione non soltanto di approfondimento storico, ma anche di riflessione sul presente. Perché ricordare Piero Gobetti oggi significa comprendere che la libertà non è mai una conquista definitiva: va difesa, alimentata e rinnovata ogni giorno attraverso la cultura, il pensiero critico e l’impegno civile.

A cento anni dalla sua morte, Piero Gobetti resta una voce giovane e attualissima. Una voce che il tempo non ha spento e che continua a ricordarci come non possa esserci vera libertà senza coraggio, cultura e giustizia sociale.

A concludere i lavori è stato il professor Pippo Rao, direttore della Fondazione Luigi Einaudi, che ha ringraziato il relatore e i partecipanti per il contributo offerto alla giornata di approfondimento, dando appuntamento ai corsisti a giovedì 12 novembre, quando la Scuola di Liberalismo ospiterà Davide Giacalone, giornalista e opinionista, tra le altre cose, di RTL 102.5. L’incontro sarà dedicato al tema «Unità, Libertà, Repubblica», un argomento di grande rilievo per riflettere sui valori fondanti della nostra identità nazionale e della democrazia.

Fulvio Arena

Tirocinante di Giornalismo – Università degli Studi di Messina